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Переговоры Таджикистана и Киргизии сорвались из-за продолжения перестрелки

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Переговоры по поводу прекращения вооруженного конфликта между Таджикистаном и Киргизией на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Об этом сообщает киргизская погранслужба.

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«27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон», — указано в публикации.

Однако переговоры были сорваны из-за продолжавшихся перестрелок.

Ранее в этот день в местности Торт-Кочо Баткенского района произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

Киргизская сторона заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

В апреле 2021 года обстановка на границе республик также обострялась. Тогда произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Ей предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

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