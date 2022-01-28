В Таджикистане назвали число погибших в конфликте на границе с Киргизией

В результате перестрелки на одном из участков автодороги Ош–Баткен–Исфана (на границе Таджикистана и Киргизии) погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. Такую информацию 28 января предоставило агентство «Ховар» со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.

По информации ведомства, житель приграничного села 1986 года рождения был убит в результате взрыва мины, выпущенной киргизскими военными в его двор. Водитель скорой помощи 1964 года рождения погиб при спасении гражданского населения во время обстрела.

«В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения», — добавили в госкомитете.

Конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии возник 27 января в местности Торт-Кочо. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь. Произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.

В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

Незадолго до полуночи вечером 27 января представители конфликтующих сторон возобновили переговоры для нормализации ситуации на границе.

28 января Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье «Преступление против мира».

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.