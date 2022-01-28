Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил

Бишкек и Душанбе в пятницу, 28 января, договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«По итогам переговоров полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Кыялбека Толонбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничным представителем республики достигнуты договоренности о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации», — приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Также отмечается, что достигнута договоренность об открытии движения по автодороге Баткен–Исфана (Киргизия), а также о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана приграничных районов для недопущения конфликтов.

Кроме того, в переговорах приняли участие представители правоохранительных органов обеих стран.

Конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии возник 27 января в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен–Исфана. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.

Киргизская сторона заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

В результате один местный житель погиб и 17 человек пострадали. Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских. С кыргызской стороны четверо пострадавших. Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими.

Незадолго до полуночи вечером 27 января представители конфликтующих сторон возобновили переговоры для нормализации ситуации на границе, которые прервала стрельба.