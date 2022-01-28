В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 17 человек

Общее число раненых в результате перестрелки на одном из участков автодороги Баткен — Исфана достигло 17 человек. Один местный житель погиб, сообщил 27 января Telegram-канал Sputnik—Таджикистан со ссылкой на данные больницы в городе Исфаре.

«Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских. С кыргызской стороны четверо пострадавших. Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими», — говорится в сообщении.

Первый погибший в ходе конфликта — житель села Ходжаи Аъло. Он был убит в собственном доме в результате попадания снаряда, рассказал пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.

Конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии возник 27 января в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен — Исфана. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь. Произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.

Киргизская сторона заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

Незадолго до полуночи вечером 27 января представители конфликтующих сторон возобновили переговоры для нормализации ситуации на границе. Ранее попытку договориться прервала стрельба. Переговоры были сорваны.