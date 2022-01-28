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В МГУ рассказали о будущем «Омикрона»

Доцент физфака МГУ Тамм: «Омикрон» вытеснит только более заразный штамм
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Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал «Известиям» о том, какое будущее ждет штамм коронавируса «Омикрон», а также спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в разных странах.

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Как отметил ученый, глядя на графики заболеваемости других стран, можно увидеть, что количество новых случаев COVID-19 резко снизилось после достижения пиковых значений. Так, в государствах, куда «Омикрон» пришел намного раньше России, заболеваемость сначала резко возросла, а после — резко упала. При этом графики довольно схожи и в странах южной Африки, и в европейских, и даже в Америке.

«Вполне возможно, что Россия тоже пойдет по этому пути и примерно через 2–3 недели в нашей стране количество новых случаев резко снизится. По крайней мере, хочется на это надеяться», — подчеркнул Тамм.

Специалист также предположил, что течение болезни при «Омикроне» у большинства пройдет легче, чем при другом штамме — «Дельте».

«В среднем же, по разным оценкам, смертность от нового штамма от трех до десяти раз ниже, чем от «Дельты». Однако стоит учесть, что болеть одновременно будет много людей, поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромная. Относительно будущего «Омикрона» можно сказать одно —вытеснит его только более заразный штамм. Но появится он или нет — большой вопрос», — заключил Тамм.

Днем ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах, включая США и Великобританию, а также в Европе.

21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что «Омикрон» вскоре вытеснит предыдущие штаммы коронавируса.

Специалист призвал не акцентировать внимание на прогнозах о дальнейшем росте числа заболевших этим штаммом. По его словам, важнее выявить заболевание на ранней стадии — в первые два дня. Это позволит врачам лечить молодых пациентов с более легким «Омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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