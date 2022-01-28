Туристы пожаловались на «рисованные» звезды российских отелей

Ростуризм получил в 2021 году почти 200 жалоб на российские гостиницы, уровень сервиса которых не соответствовал заявленному. В курортных зонах таких гостиниц сотни, а то и тысячи, и «звездную» категорию они порой присуждают себе сами.

Чаще всего российские туристы сталкиваются с проблемным сервисом на российских курортах, когда выбирают гостиницу «три звезды», а получают комфорт на «двоечку» и ниже. Ростуризму на такие отели жаловались в Крыму, Краснодарском крае, в Ленинградской области, рассказали «Известиям» в ведомстве.

По мнению гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, «звездность» отелей в стране бывает завышена, особенно у гостиниц категории «три звезды» и ниже.

«В «четверках» и «пятерках» уровень сервиса почти всегда соответствуют заявленному. Тем не менее я знаю отели «пять звезд», в которых нет бассейна — а в «пятерках» такого быть не может», — сказал он.

Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов добавил, что порой ожидания российских туристов не совпадают с реальностью оттого, что они сравнивают «три звезды» в Турции и «три звезды» в России. По его словам, наша система классификации гостиниц имеет много неочевидных для потребителя параметров: формально гостиница может соответствовать своей категории, но кормили невкусно, убирались редко, в номере было холодно.

С 1 января 2022 года без прохождения классификации отели работать не могут. Добровольный порядок сохранен только для санаториев. При этом классификация не гарантирует «звезды» — отель может получить категорию «без звезд» (таких в Крыму более 400 объектов из 900). На прошлой неделе ведомство впервые отозвало аккредитацию у организации, которая присваивала отелям звезды. Всего их 167, и около 5% сейчас подозреваются в недобросовестности.

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Три с минусом: туристы обвинили почти 200 отелей в липовых звездах