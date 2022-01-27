Прямой эфир
Общество
В России социальные выплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля
Спорт
У тренера сборной России по биатлону выявлен COVID-19 по прилете в Пекин
Мир
МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Китай
Мир
В ФРГ заявили о готовности включить СП-2 в список санкций против РФ
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Общество
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Общество
Вирусолог предрек спад волны «Омикрон»-штамма в России с 10 февраля

Режим ЧС ввели в Магадане из-за бродячих собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Магадана ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе из-за повышенной активности бродячих собак. Об этом говорится 27 января в сообщении на сайте администрации города.

За один укус: что грозит хозяевам агрессивных собак
Юристы напоминают об ответственности за нападения на людей и их питомцев

«Границы зоны определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой», — отметили власти Магадана.

Для решения данной проблемы привлекут сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства.

«Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», — пояснил мэр Магадана Юрий Гришан.

В Астраханской области 26 января возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на 58-летнего местного жителя. Мужчина скончался от укусов животных.

21 января сообщалось о нападении стаи собак на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края. Животные накинулись на школьницу, когда она возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб, возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022