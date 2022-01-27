Режим ЧС ввели в Магадане из-за бродячих собак
Мэрия Магадана ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе из-за повышенной активности бродячих собак. Об этом говорится 27 января в сообщении на сайте администрации города.
«Границы зоны определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой», — отметили власти Магадана.
Для решения данной проблемы привлекут сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства.
«Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», — пояснил мэр Магадана Юрий Гришан.
В Астраханской области 26 января возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на 58-летнего местного жителя. Мужчина скончался от укусов животных.
21 января сообщалось о нападении стаи собак на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края. Животные накинулись на школьницу, когда она возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб, возбуждено уголовное дело.