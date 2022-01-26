Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от нападения собак в Астрахани

В Астраханской области возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на 58-летнего местного жителя, сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

«26 января неподалеку от гаражного кооператива «Энергетик» в Приволжском районе стая бездомных собак напала на местного жителя, который направлялся на работу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за мероприятия по отлову бродячих животных на территории района.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СКР генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

В выходные, 23 января, стая собак атаковала 30-летнего мужчину в Якутске. Стая подбежала неожиданно, когда мужчина вышел на улицу встретить друга.

Ранее, 21 января, сообщалось о нападении стаи собак на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края. Животные накинулись на школьницу, когда она возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.