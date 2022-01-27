Иммунолог допустил риск заболеть «Омикроном» во время еды

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способности штамма коронавируса «Омикрон» оседать на продуктах питания и находиться там продолжительное время, особенно на холодных и замороженных продуктах.

По словам медика, попадание вируса в организм во время еды возможно, если рядом с блюдом кто-то чихнул или закашлял. Подобные случаи уже фиксировали в первую волну коронавируса.

«Естественно, здесь речь идет не о горячих, а о холодных блюдах, потому что при нагревании вирус легко погибает. Капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на самой еде, сколько на посуде, например на краю бокала или в ложке», — сказал иммунолог в беседе с телеканалом «Москва-24» в четверг, 27 января.

При этом, добавил Болибок, если человек проглотит инфекцию вместе с пищей, то совсем необязательно, что он заболеет. Когда вирус попадает в желудок, то от заражения предохраняет соляная кислота, которая выделяется при переваривании пищи. Однако у детей она вырабатывается слабо, что в итоге могло привести к росту заболевания «Омикрон»-штаммом.

«Но точных данных на этот счет нет», — уточнил специалист.

В остальных же случаях опаснее, если вирус зафиксируется на слизистой оболочке рта, например от загрязненных столовых приборов.

Штамм «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Новый вариант коронавируса выявили уже более чем в 110 странах, в том числе в России.

По мнению вирусолога, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, в нынешнюю волну вовлечено больше людей, чем показывает официальная статистика, так как многие болеют бессимптомно. Между тем эта волна «выгорит» быстрее, поскольку достаточное количество людей перестанет быть чувствительными к вирусу, заявил он 27 января в интервью радио Sputnik. Также ученый спрогнозировал спад волны «Омикрон»-штамма коронавируса в России с 10 февраля.

Самым надежным способом защититься от COVID-19 остается вакцинация. В России привиться можно бесплатно. Сегодня в стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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