В Донбассе есть американские наемники из ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater. Об этом в четверг, 27 января, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

«В зоне операции Объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал он «РИА Новости».

Он пояснил, что западные инструкторы готовят подразделения ВСУ.

«Тренировки проходят на полигонах во Львовской области на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино в Николаевской и Озерное в Житомирской областях», — заявил Лещенко.

По его словам, боевики Нацгвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что за сутки было зафиксировано 37 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.

26 января Лещенко сообщил, что на линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны присутствует арсенал вооружения иностранного производства. Он также выразил предположение, что в случае возобновления конфликта в Донбассе ВСУ попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сказал, что Луганская народная республика готова к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.