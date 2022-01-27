В ЛНР заявили об украинских военных в зоне отвода сил в Донбассе

На участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Об этом 27 января сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение трех военнослужащих 24-й бригады (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на автомобиле военного типа», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что за сутки было зафиксировано 37 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.

Он подчеркнул, что Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе.

«Нашей разведкой за прошедшие двое суток получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил», — сказал Филипоненко.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, обстановка в Донбассе оценивается как предвоенная. Он отметил, что наступление украинских силовиков возможно после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни.

26 января начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны присутствует арсенал вооружения иностранного производства.

Лещенко также выразил предположение, что в случае возобновления конфликта в Донбассе ВСУ попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сказал, что Луганская народная республика готова к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева.

26 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе. По его словам, они преследуют свои выгоды в этой ситуации.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.