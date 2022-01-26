В Совфеде отметили заинтересованность Запада в конфликте в Донбассе

Западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе, они преследуют свои выгоды в этой ситуации. Об этом сообщил в среду, 26 января, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

«Многие говорят о том, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа», — написал политик на странице в Facebook.

По его словам, военная победа над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками «заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми». Косачев добавил, что «неизбежные репрессии только усилили бы реакцию».

При этом вице-спикер обратил внимание на то, что поражение дало бы возможность с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии. Косачев пояснил, что в таком случае «можно будет активно «продавать» миру образ жертвы.

«А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы. Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом», — подчеркнул политик.

Вместе с тем, по словам Косачева, угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. При этом он допустил ситуацию, при которой Россия и США смогут вести переговоры по данной теме.

Ранее, 25 января, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. По его словам, ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности».

24 января Пушилин сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

Вместе с тем 25 января президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины является контролируемой. Он также добавил, что ждет встречи президентов стран нормандского формата.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.