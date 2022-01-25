Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины контролируемой

Ситуация на востоке Украины является контролируемой. Об этом во вторник, 25 января, заявил президент страны Владимир Зеленский

«Верьте Украине и знайте главное, в конце этого дня всё, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых», — сообщил Зеленский в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что ждет встречи президентов стран нормандского формата.

«А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов (Украины, РФ, Германии и Франции. — Ред.) ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет — всё непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка. А значит, будет результат, а значит, будет и мир», — заключил Зеленский.

Накануне стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, отмечает альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.