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В ЛНР заявили об иностранном оружии в распоряжении военных Украины

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На линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны присутствует арсенал вооружения иностранного производства. Об этом в среду, 26 января, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

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«По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС (украинская Операция Объединенных сил — Ред.)», — заявил Лещенко.

Он уточнил, что милиции достоверно известно об имеющихся на вооружении вооруженных сил Украины французских ручных противотанковых гранатах (РПГ) APILAS, снайперских винтовках Barrett M107A1, а также американских карабинах Remington.

Ранее в этот день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганская Народная Республика готова к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева. По его словам, за почти восемь лет войны в Донбассе военные республики научились отражать агрессию противника.

Ранее в этот день начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что в случае возобновления конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил 26 января, что украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

24 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

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