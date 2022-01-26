В ЛНР заявили о готовности к агрессии со стороны Украины

Луганская Народная Республика (ЛНР) готова к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева. Об этом в среду, 26 января, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«За почти восемь лет войны в Донбассе военные ЛНР и ДНР, усовершенствовав уровень боевой подготовки, безусловно, научились безукоризненно отражать агрессию противника, умело отвечая на его провокации. <...> Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — сказал глава ЛНР.

ЛНР будет признательна России в случае оказания ею военной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса, отметил Пасечник.

В тот же день секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ЛНР и ДНР «необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений».

Турчак заявил, что Киев «явно готовит» военную агрессию против республик Донбасса.

Ранее в этот день начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что в случае возобновления конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году.

Представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил 26 января, что украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

24 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».