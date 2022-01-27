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Минобороны рассекретило документы ко дню снятия блокады Ленинграда

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Специальный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон» на сайте Минобороны России появился 27 января в годовщину снятия блокады Ленинграда.

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В мультимедийном разделе представили рассекреченные документы об ополченцах города, который 872 дня при катастрофическом дефиците продовольствия оказывал сопротивление фашистам.

Советские войска сняли блокаду города 27 января 1944 года, но с самого начала войны тысячи ленинградцев приходили добровольцами к военкоматам. В июне-сентябре 1941 года в районах города образовывались добровольческие подразделения и части, в которые вступали рабочие, служащие, интеллигенция.

«К сентябрю 1941 года около 135 тыс. ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии», — говорится в разделе.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны предлагают ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий военных дивизий из ополченцев, узнать имена и подвиги героев, в честь которых названы улицы города.

Также обнародованы исторические архивные материалы, подробно описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО, представлены документы по стратегической операции «Искра», успешное завершение которой стало переломным моментом в битве за Ленинград — советские войска прорвали блокаду.

Накануне 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины. Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.

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