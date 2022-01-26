Прямой эфир
Экономика
Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В ФРГ отметили влияние на свою экономику любых санкций против РФ
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Общество
Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям
Наука
Ученый назвал необходимые при выявлении «Омикрона» витамины
Мир
В Германии прокомментировали усиление присутствия НАТО в Восточной Европе
Спорт
Теннисист Медведев победил в четвертьфинале Australian Open

В Петербурге открылся Музей блокадной медицины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины, созданная при участии группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Открытие площадки состоялось 26 января, накануне 78-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.

«Это очень важно и почетно — сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сестрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное — не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил. Экспозиция напоминает о том мужестве, с которым медики прошли блокадные годы», — прокомментировал открытие музея вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Дмитрий Исайкин — оператор, режиссер монтажа

В центре экспозиции — инсталляция, которая представляет собой отреставрированный санитарный автомобиль ГАЗ-АА. Именно он в годы Великой Отечественной войны перевез по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.

Еще один уникальный экспонат — образец консервированной крови, сданной ленинградцами в годы войны для спасения раненых бойцов. Город обеспечил 20% всей донорской крови для фронтов Великой Отечественной — в условиях первой блокадной зимы сотрудники Института переливания крови разработали особую методику дезинфекции и закупорки, позволившую использовать нестандартные бутылки и банки, чтобы передавать в лечебные учреждения кровь, в которой нуждались раненые.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
80 дней памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Спецпроект «Известий» о том, что предшествовало германскому вторжению, первых днях войны и подвиге советских людей

Кроме того, широкой аудитории впервые представлен альбом «Атлас важнейших авитаминозов человека и форм дистрофии». Художник запечатлел с натуры последствия алиментарной дистрофии и болезней, вызванных авитаминозами. Его альбом стал квинтэссенцией научной работы капитана медицинской службы Александры Расторгуевой, выработавшей подходы к диагностике и лечению авитаминозов.

Особое место в экспозиции занимает блокадный дневник медсестры Фаины Прусовой, работавшей в больнице имени Софьи Перовской. Этот документ рассказывает о ее работе и быте семьи, все члены которой были медиками.

Как рассказал директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко, Музей блокадной медицины в Санкт-Петербурге является символом подвига медиков осажденного Ленинграда.

«Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости. Мы хотим сформировать у наших посетителей, начиная с детского возраста, сопричастность к городу и его великой истории», — рассказал он.

Генеральный директор группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Владислав Баранов рассказал, что Международный медицинский центр «СОГАЗ» был создан в 2010 году и располагается в здании на Малой Конюшенной улице, в котором в годы блокады работала больница имени Софьи Перовской.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Наши врачи, медицинские сестры, административные сотрудники бережно хранят память о Великой Отечественной войне: в годы блокады в здании на Малой Конюшенной улице, где с 2010 года располагается наша основная клиника, ни на один день не прекращала свою работу больница имени Софьи Перовской, где лечили раненых, боролись с тяжелыми формами дистрофии и авитаминозов — самыми распространенными заболеваниями у жителей окруженного Ленинграда. Мы приняли непосредственное участие в создании Музея блокадной медицины, потому что хотим сохранить память о подвиге предыдущих поколений медиков, которые спасали жизни защитников нашего города и жителей Ленинграда», — отметил он.

Собрание Военно-медицинского музея берет начало от первых медицинских коллекций, привезенных в Россию в начале XVIII века, инструментов Мастеровой избы, основанной Петром I, коллекций Хирургического, Пироговского, Военно-санитарного и других музеев. Военно-медицинский музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022