В Петербурге открылся Музей блокадной медицины

В Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины, созданная при участии группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Открытие площадки состоялось 26 января, накануне 78-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Экспозиция посвящена подвигам гражданских и военных медиков, которые оказывали медицинскую помощь людям во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. Музей объединяет свыше 40 экспонатов, а также девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни медиков блокадного города.

«Это очень важно и почетно — сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сестрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное — не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил. Экспозиция напоминает о том мужестве, с которым медики прошли блокадные годы», — прокомментировал открытие музея вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Дмитрий Исайкин — оператор, режиссер монтажа

В центре экспозиции — инсталляция, которая представляет собой отреставрированный санитарный автомобиль ГАЗ-АА. Именно он в годы Великой Отечественной войны перевез по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.

Еще один уникальный экспонат — образец консервированной крови, сданной ленинградцами в годы войны для спасения раненых бойцов. Город обеспечил 20% всей донорской крови для фронтов Великой Отечественной — в условиях первой блокадной зимы сотрудники Института переливания крови разработали особую методику дезинфекции и закупорки, позволившую использовать нестандартные бутылки и банки, чтобы передавать в лечебные учреждения кровь, в которой нуждались раненые.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, широкой аудитории впервые представлен альбом «Атлас важнейших авитаминозов человека и форм дистрофии». Художник запечатлел с натуры последствия алиментарной дистрофии и болезней, вызванных авитаминозами. Его альбом стал квинтэссенцией научной работы капитана медицинской службы Александры Расторгуевой, выработавшей подходы к диагностике и лечению авитаминозов.

Особое место в экспозиции занимает блокадный дневник медсестры Фаины Прусовой, работавшей в больнице имени Софьи Перовской. Этот документ рассказывает о ее работе и быте семьи, все члены которой были медиками.

Как рассказал директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко, Музей блокадной медицины в Санкт-Петербурге является символом подвига медиков осажденного Ленинграда.

«Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости. Мы хотим сформировать у наших посетителей, начиная с детского возраста, сопричастность к городу и его великой истории», — рассказал он.

Генеральный директор группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Владислав Баранов рассказал, что Международный медицинский центр «СОГАЗ» был создан в 2010 году и располагается в здании на Малой Конюшенной улице, в котором в годы блокады работала больница имени Софьи Перовской.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Наши врачи, медицинские сестры, административные сотрудники бережно хранят память о Великой Отечественной войне: в годы блокады в здании на Малой Конюшенной улице, где с 2010 года располагается наша основная клиника, ни на один день не прекращала свою работу больница имени Софьи Перовской, где лечили раненых, боролись с тяжелыми формами дистрофии и авитаминозов — самыми распространенными заболеваниями у жителей окруженного Ленинграда. Мы приняли непосредственное участие в создании Музея блокадной медицины, потому что хотим сохранить память о подвиге предыдущих поколений медиков, которые спасали жизни защитников нашего города и жителей Ленинграда», — отметил он.

Собрание Военно-медицинского музея берет начало от первых медицинских коллекций, привезенных в Россию в начале XVIII века, инструментов Мастеровой избы, основанной Петром I, коллекций Хирургического, Пироговского, Военно-санитарного и других музеев. Военно-медицинский музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.