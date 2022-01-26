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Худрук Театра Ермоловой Меньшиков ответил на письмо режиссера Долина

Худрук театра Ермоловой Меньшиков в ответ на письмо Долина: «Ты для меня нерукопожатен»
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Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков в среду, 26 января, записал видеоответ на открытое письмо приглашенного режиссера Олега Долина, которого отстранили от работы за неделю до премьеры поставленной им «Двенадцатой ночи» Шекспира. Обращение Меньшикова опубликовано на сайте театра.

Долин разместил открытое письмо в Facebook. Он заявил, что Меньшиков отстранил его от работы с помощью SMS «по непонятным ему до конца причинам».

По словам худрука, расторжение договора между театром и режиссером основано на соглашении сторон, и этот документ можно при пожелании посмотреть. Кроме того, говоря об авансе, Меньшиков отметил, что Долин через своего агента отказался от предложенного ему компромисса.

«Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. <...> Никто никогда не ставил под сомнение твоего участия в создании этого спектакля, но ты и от этого отказался», — указал Меньшиков.

Он также добавил, что «ни одному художественному руководителю не может прийти в голову отменять спектакли, особенно когда театр несет убытки». Однако, по его словам, та постановка, которую он увидел, не может быть показана зрителю.

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Худрук также обратил внимание на обвинение Долина в краже спектакля.

«Если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-то поталантливее», — говорится в видеообращении Меньшикова.

Кроме того, он отметил, что не собирается вступать в диалог с Долиным.

«Для меня ты нерукопожатен», — заключил Меньшиков.

В августе стало известно о массовых увольнениях актеров в Театре имени Ермоловой.

21 августа уволенные артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра имени Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Сам Меньшиков не стал комментировать увольнения.

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