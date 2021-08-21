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Уволенные из Театра имени Ермоловой артисты обратились к Путину

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Уволенные из Театра имени Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров. Письмо есть в распоряжении «Известий».

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«Поводом для нашего обращения явилось официальное уведомление руководителя театра «о проведении мероприятий по сокращению штата». Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем», — говорится в заявлении.

Артисты считают, что худрук театра Олег Меньшиков не справляется с руководством театром, прикрываясь «текущей экономической ситуации в условиях пандемии».

«Худрук театра Меньшиков, не справляясь с руководством театром, будучи не способным за достаточно продолжительный срок организовать успешную работу коллектива, решил оправдать свою неспособность видимостью «реорганизации и оптимизации», одновременно уволив неугодных ему артистов, не считаясь с людьми, законом и приличиями», — рассказали уволенные сотрудники.

Кроме того, они предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также артисты отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

21 июля актриса труппы Театра имени Ермоловой Елена Папанова рассказала «Газете.ru» о массовых сокращениях в учреждении. По ее словам, руководство мотивирует свое решение финансовыми трудностями и тем, что некоторые артисты не заняты в репертуаре. Актриса заявила, что ее уволили после 44 лет службы, руководство сначала постепенно выводило спектакли с ее участием из репертуара, а затем вовсе оставило без ролей.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отметил, что пандемия коронавируса действительно оказала значительное влияние на работу театров. Негативное воздействие на себе ощутил и успешный с точки зрения финансовых показателей Театр Вахтангова. Вместе с тем за период пандемии руководство театра не уволило ни одного сотрудника, а также сумело сохранить для работников среднюю зарплату, добавил Крок.

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