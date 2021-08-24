Их выход: артисты театра Ермоловой противостоят Олегу Меньшикову

Уволенные актеры Театра Ермоловой обратились за помощью к президенту России. Они просят защиты и обвиняют худрука Олега Меньшикова в финансовых махинациях и несправедливом распределении гонораров. Новый директор театра Сергей Кузоятов заверяет, что «никто еще не уволен», и рекомендует артистам обращаться в суд. В то же время и сам театр уже намерен судиться с некоторыми актерами.

29 ермоловцев

29 актеров Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, получившие в июле уведомления об увольнении, не сдаются без боя, а громкое имя руководителя театра — Олега Меньшикова — подогревает интерес к происходящему. Актеры выпустили обращение о ситуации, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

«По нашему убеждению, прикрываясь общими словами о необходимости оптимизации и "текущей экономической ситуации в условиях пандемии", худрук театра О. Е. Меньшиков, не справляясь с руководством театром, будучи не способным за достаточно продолжительный срок организовать успешную работу коллектива, решил оправдать свою неспособность видимостью "реорганизации и оптимизации", одновременно уволив неугодных ему артистов, не считаясь с людьми, законом и приличиями», — сказано в заявлении артистов.

Подпавшие под сокращение актеры говорят о нерациональном использовании выделяемых театру средств. Так, они обратили внимание на проведение спектаклей-однодневок, на которые, судя по документам, тратятся крупные суммы. Также уволенные сотрудники театра рассказывают о несправедливом распределении гонораров.

Одна из уволенных, актриса Василиса Пьявко, поделилась с РЕН ТВ своими соображениями.

— Мы обнаружили интересную вещь: что Олег Евгеньевич, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре. Мы увидели там большие выплаты, закупки, которые год от года растут. За 2020 год, по-моему, там 24 млн рублей . Это гонорар Олега Евгеньевича в нашем театре как артиста. Мы были шокированы. Не ожидали и не подозревали, что так может быть, — отметила Василиса Пьявко.

А ситуация у не столь звездных сотрудников — прямо противоположная. Еще одна уволенная актриса, Галина Власова, рассказала 5-tv.ru, что Олег Меньшиков тайно понизил категории опытным членам труппы, вследствие чего они потеряли в деньгах . По ее словам, актеры запросили у руководства документы, из которых выяснилось, что с некоторыми это случилось еще в 2015 году. А вот приказов проверки квалификационной комиссии, на основе которых принимаются такие решения, актерам предоставлено не было.

— Мы обратились в трудовую инспекцию, в Департамент культуры Москвы, Минкультуры и разные другие органы, — сказала актриса.

В своем письме президенту актеры попросили проверить деятельность Олега Меньшикова во главе театра.

Особая кухня

Чтобы не удивляться миллионным суммам, нужно знать кухню репертуарного государственного театра. Так как Олег Меньшиков — художественный руководитель, то он в Театре Ермоловой трудится по контракту, заключенному с учредителем — Департаментом культуры Москвы. Это его основная работа. Но ему не возбраняется заниматься и другой деятельностью — разовой, по совместительству, и деньги, выделяемые на нее, можно найти на сайте госзакупок. Это подтвердил «Известиям» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

— Если в спектакле участвует артист уровня Меньшикова, люди ходят в театр и покупают билеты. А театр платит Олегу Евгеньевичу как артисту. Почему он должен играть за зарплату художественного руководителя? Любой играющий худрук театра получает отдельную зарплату, соответствующую его уровню, компетенции, навыкам. И у Олега Табакова, например, была своя ставка за выход на сцену. И вот на сайте госзакупок отражаются эти суммы, потому что эти деньги — бюджетные, они проходят как закупки, — разъяснил Кирилл Крок.

— Меньшиков — один из наиболее дорогих актеров нашей страны, это человек, способный собрать огромный зал. Таких актеров в России очень немного, — сказал «Известиям» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — И когда артисты обращаются за помощью не в районный суд, не в Союз театральных деятелей, а пишут президенту, то, видимо, понимают, что юридически ситуация у Меньшикова безупречна.

Слишком много

— Любому человеку должно быть понятно решение Олега Меньшикова, если ему станет известно количество актеров в Театре Ермоловой: 90 человек! — сказал «Известиям» Григорий Заславский. — 95 человек было в труппе МХТ при Табакове, когда труппа очень сильно разрослась. И еще 60 актеров он приглашал со стороны. Но у Табакова было три сцены, а у Меньшикова их две. Нормальная труппа, например, в Театре Пушкина: 45 человек.

Ректор ГИТИСа объяснил и мотивы деятельности Меньшикова.

— Надо отдать должное Олегу Евгеньевичу — он терпел очень долго. Но сейчас он хочет сделать сильный, работоспособный театр. Если люди по 10-15-20 лет не выходили на сцену, он с ними прощается. И ссылки на личные проблемы и ипотеку — не аргумент, — заявил ректор ГИТИСа.

По его словам, ныне покойный актер Владимир Андреев, уступив свое место во главе Театра Ермоловой Олегу Меньшикову, всегда и во всем поддерживал и его самого, и его политику.

«Никто не уволен»

На волне скандала с увольнением 29 актеров в СМИ появилась информация, что Олег Меньшиков ушел с поста директора театра, но остался худруком. Как сказали «Известиям» в пресс-службе Театра Ермоловой, это действительно произошло, но только не сейчас, а в июне .

По словам нынешнего директора театра Сергея Кузоятова, «никто еще не уволен». Контракты у актеров бессрочные и продолжают действовать.

— Предполагаемая дата сокращения — 30 сентября. Уведомления об этом вручаются артистам в установленном законом порядке. Если сотрудники решат обратиться в суд, то дальнейшие действия руководства будут обусловлены решением суда, которое в обязательном порядке будет исполнено, — сообщил директор.

Кроме того, Олег Меньшиков не собирается увольнять ни одного заслуженного и народного артиста.

— На данный момент никто из попавших под сокращение артистов не пытался выйти на связь с руководством театра и не отреагировал на попытки установить с ними контакт, — добавил Сергей Кузоятов.

Сейчас руководство Театра Ермоловой намерено обратиться в суд с иском в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК «МДТ им. М. Н. Ермоловой» и худрука. А тем временем актеры нашли поддержку в лице Общественного совета при Министерстве культуры РФ.

«Известия» продолжат следить за ситуацией.