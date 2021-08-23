Песков переадресовал в Минкульт вопрос об увольнениях из Театра Ермоловой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 августа, в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию в Театре Ермоловой.

Он уточнил, что администрация Кремля не собирается вмешиваться в происходящее.

На вопрос о том, получили ли там обращение артистов к главе государства, Песков сказал: «Я не знаю, входило ли оно в подразделение администрации, которое отвечает за получение. Но в СМИ видели».

Также он посоветовал направить вопрос в Министерство культуры.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отметил, что пандемия коронавируса действительно оказала значительное влияние на работу театров.

22 августа стало известно, что Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов.