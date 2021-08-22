Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой

Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. Об этом стало известно в воскресенье, 22 августа, из эфира шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

При этом уточняется, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем.

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров», — сказал новый руководитель театра Сергей Кутоязов.

Он также отметил, что увольнения касались лишь тех актеров, которые «на протяжении долгих лет не выходил на сцену». По его словам, отстраненные артисты «вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад».

Сам Меньшиков ситуацию в театре не комментировал.

Ранее, 21 августа, актриса Василиса Пьявко заявила, что Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. По словам актрисы, закупки театра растут год от года.

Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Меньшиков, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре.

«Мы увидели там большие выплаты, закупки, которые год от года растут. За 2020 год, по-моему, там 24 млн [рублей]. Это гонорар Олега Евгеньевича в нашем театре как артиста. Мы были шокированы, мы не ожидали и не подозревали, что так может быть», — сказала Пьявко.

Ранее в этот день стало известно, что уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Так, артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева.

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отметил, что пандемия коронавируса действительно оказала значительное влияние на работу театров. Вместе с тем за период пандемии руководство театра не уволило ни одного сотрудника, а также сумело сохранить для работников среднюю зарплату, добавил Крок.