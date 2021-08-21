Актриса Пьявко прокомментировала ситуацию с увольнениями из Театра Ермоловой

Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. Об этом в субботу, 21 августа, заявила актриса Василиса Пьявко РЕН ТВ.

«Приглашаются сторонние артисты, ставятся спектакли, потом снимаются. Вторые составы не вводятся. Есть возможность заработать даже в пандемию, но ее не используют. Зато предпочитают избавиться от артистов, которым в 15-м году снизили категорию. Интересно, что списки увольняемых и тех, кому снизили категорию, совпадают», — рассказала она.

По словам актрисы, закупки театра растут год от года.

«Мы обнаружили интересную вещь: что Олег Евгеньевич, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре. Мы увидели там большие выплаты, закупки, которые год от года растут. За 2020 год, по-моему, там 24 млн. Это гонорар Олега Евгеньевича в нашем театре как артиста. Мы были шокированы, мы не ожидали и не подозревали, что так может быть», — отметила Пьявко.

Как рассказала артистка, именно ее из списка на увольнение исключили, так как в скором времени она выйдет на «творческую пенсию», однако артистка намерена добиваться справедливости ради коллег.

«Я буду делать всё, чтобы моих коллег не уволили. Мы все настроены очень серьезно. Это не только профессиональный интерес, мы считаем, что это угроза репертуарному театру. Мы полагаем, что его превращают в площадку для обогащения. А театр как площадка, которая должна просвещать, исчезает и превращается в коммерческую структуру», — заключила она.

Ранее в этот день стало известно, что уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Так, артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

Актриса Галина Власова рассказала, что в 2015 году почти всем актерам, которые попали под сокращение, понизили категории. Но документов, объясняющих, в связи с чем было принято подобное решение, не оказалось. По словам актрисы, художественный руководитель театра Олег Меньшиков не идет на контакт с коллегами, а диалог с ними ведет директор Сергей Кузоятов, который объяснил, что у театра сейчас нет денег и планов на актеров.

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отметил, что пандемия коронавируса действительно оказала значительное влияние на работу театров. Вместе с тем за период пандемии руководство театра не уволило ни одного сотрудника, а также сумело сохранить для работников среднюю зарплату, добавил Крок.