Актриса Власова рассказала о массовом увольнении из Театра Ермоловой

Актриса Галина Власова рассказала о конфликте, возникшем из-за массового увольнения артистов из Театра имени Ермоловой. Об этом 21 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала актриса, руководство театра решило уволить опытных сотрудников, а за некоторое время до того понизило их в категории, не сообщив об этом.

«Мы оказались в достаточно тяжелой ситуации. Уйдя в очередной заслуженный отпуск, мы получили уведомление о сокращении штата из-за тяжелой экономической ситуации в связи с пандемией», — заявила Власова.

Она отметила, что вместе с коллегами запросила у руководства соответствующие документы. В итоге выяснилось, что в 2015 году без их ведома почти всем актерам, которые попали под сокращение, понизили категории. Но документов, объясняющих, в связи с чем было принято подобное решение, не оказалось. Тогда актеры обратились в трудовую инспекцию, в департамент культуры, Минкультуры и другие органы.

По словам актрисы, художественный руководитель театра Олег Меньшиков не идет на контакт с коллегами, а диалог с ними ведет директор Сергей Кузоятов, который объяснил, что у театра сейчас нет денег и планов на актеров.

Ранее в этот день стало известно, что уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Так, артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отметил, что пандемия коронавируса действительно оказала значительное влияние на работу театров. Вместе с тем за период пандемии руководство театра не уволило ни одного сотрудника, а также сумело сохранить для работников среднюю зарплату, добавил Крок.