Театр Ермоловой подаст иски против нескольких уволенных артистов

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой подаст иски для защиты чести, достоинства и деловой репутации против некоторых уволенных актеров после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников. Об этом в понедельник, 23 августа, заявили в администрации театра.

Подчеркивается, что обсуждения вопроса о кадровых изменениях в театре приобрели «агрессивный тон и вышли за рамки цивилизованного диалога». Обвинения от находящихся в списке на сокращение сотрудников в адрес администрации театра и художественного руководителя Олега Меньшикова порочат личную и коллективную репутацию не имеют ничего общего с реальностью, указали в театре.

Все решения руководства о кадровых изменениях основаны на трудовом кодексе РФ, подчеркивается в сообщении. Изначально, в списке на сокращение не было ни заслуженных, ни народных артистов, а также артистов предпенсионного и преклонного возраста.

«В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней», — заявили «Интерфаксу» в театре.

Изменения в репертуаре театра учитывают интересы зрителей и экономическую целесообразность и осуществляются в соответствии с уставом. Отмечается, что новая репертуарная политика в 2013 году в 21 раз повысила доход, по сравнению с 2011 годом.

Все необходимые проверки, как указали в театре, организация проходит регулярно и своевременно и никаких нарушений уполномоченными представителями инстанций не было выявлено. Поэтому дирекция театра не намерена комментировать попытки анализа финансово-экономической деятельности театра теми артистами, которые находятся в списке на сокращение.

Ранее в этот же день директор театра Сергей Кузоятов заявил, что организация сократит 18 артистов. Информацию СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников не соответствует действительности, подчеркнул он.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

Тогда же актриса Василиса Пьявко заявила, что Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. По словам актрисы, закупки театра растут год от года. Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Меньшиков, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре.

На следящий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем.

В Кремле же в понедельник заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.