Театр Ермоловой сократит штат на 18 сотрудников

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой сократит 18 артистов. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 23 августа, директор Сергей Кузоятов.

Он также прокомментировал информацию, которая распространилась в СМИ касательно намерений руководства театра уволить 29 сотрудников.

«Это не имеет никакого отношения к правде», — сказал он, отметив, что в ряде случаев речь идет о ставках, которые были освобождены ранее и теперь исключаются из штатного расписания.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого, они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

Руководство театра объяснило, что актеров «не увольняют, а сокращают — в связи с финансовой необоснованностью содержания», пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в происходящее.

22 августа стало известно, что Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов.