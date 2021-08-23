Уволенные актеры потребовали проведения проверок в Театре Ермоловой

Актеры, которые попали в списки сокращения в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, заявили, что хотят проведения проверок в организации.

Актриса Елена Калинина указала на неэтичные, по ее мнению, заявления о несоответствии некоторых артистов должности.

«Мы хотим, чтобы были проведены проверки. Это раз. Финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра. — Ред.), тем не менее поступки Олега Евгеньевича [Меньшикова] вызывают у нас вопросы», — заявила она в понедельник, 23 августа, на пресс-конференции уволенных из театра актеров.

Сглаживать ситуацию, по словам артистки, удавалось бывшему худруку театра, предшественнику Олега Меньшикова — Владимиру Андрееву.

«Мы удручены, что наш герой, которым мы восхищались, не очень любит людей», — добавила она.

Ранее в этот же день директор театра Сергей Кузоятов заявил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, подчеркнул он.

Кроме того, в театре заявили, что подадут иски для защиты чести, достоинства и деловой репутации против некоторых уволенных актеров после обвинений в незаконном сокращении.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этог они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

Тогда же актриса Василиса Пьявко заявила, что Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. По словам актрисы, закупки театра растут год от года. Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Меньшиков, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре.

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем.

В Кремле же в понедельник заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.