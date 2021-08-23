Меньшиков не стал комментировать увольнения в Театре Ермоловой

Российский актер и режиссер Олег Меньшиков в понедельник, 23 августа, не стал комментировать РЕН ТВ информацию о массовых увольнениях в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой.

Артист был директором учреждения. О том, что он сложил с себя полномочия, стало известно накануне, данное решение режиссер принял еще до скандала с увольнениями актеров. В то же время Меньшиков остался в коллективе в качестве художественного руководителя.

Журналисты застали Меньшикова при выходе из театра. Он не стал отвечать на вопросы.

В администрации театра ранее в этот день сообщили, что учреждение подаст иски для защиты чести, достоинства и деловой репутации против некоторых уволенных актеров после обвинений в незаконном сокращении сотрудников.

В Кремле в тот же день заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров. Артисты считают, что Меньшиков не справлялся с руководством театром, прикрываясь «текущей экономической ситуацией в условиях пандемии».

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

В свою очередь актриса Василиса Пьявко заявила, что театр не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию, а закупки театра растут год от года.

Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Меньшиков, «будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре».