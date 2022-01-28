По Сеньке и шапка: увеличится ли налог на дорогие автомобили

Порог «налога на роскошь» для автомобилей предложено поднять с трех до пяти млн рублей. Специалисты допускают, что в основе новых параметров применения повышающих коэффициентов может быть заложен ценовой ориентир, основанный в большей мере на потребительском спросе. Детали — в материале «Известий».

Минимизация спорных ситуаций

ФНС совместно с Минпромторгом и Минфином готовит изменения параметров транспортного налога на дорогие автомобили. Рассматривается возможность применения повышающих коэффициентов в соответствии с мощностью двигателя.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, для более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога предлагается учитывать, в частности, год выпуска и мощность двигателя автомобиля. Это, по мнению ведомства, позволит минимизировать спорные ситуации при администрировании транспортного налога.

В пресс-службе Минфина «Известиям» подтвердили, что ведомства уже «концептуально согласовали подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, с отказом от учета ценового параметра автомобиля».

— Богатые должны платить больше, а небогатые — меньше или совсем не платить, — говорит директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров. — Порог в 3 млн рублей действует уже семь лет. За последние годы [в эту категорию] попали модели, которые вряд ли можно считать премиальными. В общей сложности еще по состоянию на 2020 год под повышенные ставки налогообложения дополнительно попадало более 108 тыс. машин (рост с 2014-го более чем в два раза).

По Сеньке и шапка Фото: РИА Новости/Мария Девахина

По словам Владимира Назарова, число автомобилей, попадающих в верхнюю часть премиального сегмента, с 2014 по 2020 год увеличилось в 4,3 раза. Из-за роста цен количество моделей, считающихся теперь роскошными, увеличилось в 13 раз. Поэтому можно было бы пересмотреть параметры отнесения автомобилей под категорию роскоши, подчеркнул глава НИФИ.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) «Известиям» рассказали, что недавно обращались в Минпромторг с письмом с просьбой повысить налоговую планку:

— За последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому будет справедливо поднять нижний порог для налога до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур.

В РОАД отмечают, что если в 2014 году налог распространялся на 200 моделей автомобилей, то в 2021-м — почти на 1400, среди которых и откровенно бюджетные.

По Сеньке и шапка Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Покупатели автомобилей масс-сегмента достаточно чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля, — говорят в РОАД. — Клиенты премиального и люксового сегментов относятся к таким тратам более спокойно.

Как взимается транспортный налог

Транспортный налог взимается в зависимости от мощности автомобиля, разъясняет советник налоговой службы I ранга, руководитель налоговой практики O2 Consulting Татьяна Сафонова. Но сумма транспортного налога также дополнительно повышается за счет коэффициента к ставке, который зависит от стоимости и срока службы автомобиля. Чем автомобиль дороже и новее, тем выше налог. В просторечии такую повышенную ставку и называют налогом на роскошь.

Критерии и расчетные коэффициенты последний раз утверждались в 2014 году. Однако с того времени цены на автомобили показали рост от 57 до 92% в зависимости от марки и модели, замечает советник консалтинговой группы «Ирвикон» Александр Артемьев.

Установленный в 2014 году порог в 3 млн рублей, безусловно, должен индексироваться с учетом инфляции, полагает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. И чем дороже автомобиль, тем пропорционально больший налог должен платить владелец. При этом желательно предусмотреть более гибкую шкалу цен. Дополнительные критерии роскоши, помимо текущей рыночной цены автомобиля, могут лишь усложнить классификацию и создать новые противоречия при вычислении налога.

По Сеньке и шапка Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Ключевым моментом при определении налога на роскошь автомобиля должна быть цена, — отмечает коммерческий директор ООО «Айди-маркетинг» Андрей Ловков. — Каждый год государство индексирует огромное количество показателей, однако в этом вопросе с 2014 года [ничего не менялось]. При этом цена машин, особенно в последние 2–3 года, изменилась значительно. Многие автомобили, которые в 2014 году не попадали ни под одну из категорий, теперь облагаются налогом.

Целесообразен ли транспортный налог

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько убежден, что формализованные еще в 2014 году в Налоговом кодексе базовые пороги отнесения автомобилей к категории «дорогостоящие» в размере от 3 млн до 5 млн рублей на сегодняшний день не выдерживают никакой критики. Если в 2014 году в категории от 3 млн рублей действительно находились автомобили бизнес- и премиум-класса, то сегодня к этой отметке приблизились цены на машины среднего класса.

— Формально ведомства, реализуя положения Налогового кодекса, уже по итогам текущего года будут вынуждены включить в указанный перечь целый ряд моделей среднего класса, что в корне нарушает концепцию повышенного налогообложения «роскошных» авто, — говорит Вадим Засько.

По его мнению, возникшая межведомственная дискуссия в очередной раз ставит вопрос принципа целесообразности транспортного налога как такового.

— Объективной формой фискализации процесса использования автомобиля является акцизное налогообложение, в полной мере отражающее степень использования дорог, степень загрязнения окружающей среды, а значит, и степень повышенных налоговых платежей при эксплуатации мощных и дорогих автомобилей, — сказал Засько.

Планы корректировки правила начисления налога на дорогие автомобили можно объяснить тем, что в 2020–2021 годах машины дорожали быстрее, чем обычно. Дальнейший рост цен ожидается и в текущем году, прогнозирует директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

По Сеньке и шапка Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— В сегодняшних условиях нижняя планка в 3 млн рублей уже не соответствует характеристике «роскошного» автомобиля, — говорит Татьяна Арабаджи. — Просто повышение ценовых порогов ситуацию, скорее всего, не спасет, цены на автомобили растут так быстро, что эту планку придется менять регулярно. Если посмотреть на ставки транспортного налога, то они зависят от мощности двигателя, так что если этот же показатель будет учитываться при отнесении автомобиля к «роскошным», то придется как-то увязывать эти два налога.

Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов подтвердил, что минимальный ценовой порог применения повышающего коэффициента в 3 млн рублей из-за роста цен на автомобили сегодня фактически дискредитирует саму идею «налога на роскошь».

Устарел ли «налог на роскошь»

Действующий транспортный налог в части обложения дорогих автомобилей устарел, утверждает доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Горлова. Из-за инфляции и роста цен на автомобили, считает Горлова, логичным будет установление повышающих коэффициентов с учетом текущих рыночных цен, например, на машины дороже 6 млн рублей.

— Налог подлежит индексации. Во-первых, удорожание автомобилей среднего сегмента произошло по причине существенного изменения курса валют. Во-вторых, необходимо учитывать снижение покупательной способности населения. В-третьих, завышение стоимости объектов обложения вызвано снижением предложения со стороны автопроизводителей и завышением отпускных цен компаниями, реализующими автомобили, — говорит доцент кафедры налогового права МГЮА Александр Карташов.

По Сеньке и шапка Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Однако партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков сомневается, что концептуально налог изменится. Хотя, оговаривается он, новый порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 НК РФ при его утверждении Минпромторгом будет способствовать учету текущей ценовой конъюнктуры. Вместе с тем очевидно, что только объема двигателя и возраста недостаточно для определения «премиальности» авто, нужны параметры характеризующие, например, качество отделочных материалов, использование дорогостоящих технических решений и т.п.

— Очевидно, что в условиях постоянного роста цен применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога должно быть поставлено в зависимость от объективных параметров транспортного средства, — говорит руководитель отдела налогового консультирования BSH consulting Елена Лекарова.

Вероятно, повышение ставок налога будет поддержано обществом, если новые коэффициенты не будут затрагивать средний класс, резюмирует партнер АКГ «Юникон» (Глобальный альянс BDO) Сергей Челышков.