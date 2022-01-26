Захарова оценила слова Блинкена об агрессии России на своих границах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января с иронией прокомментировала слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена об агрессии России на своих границах.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — Ред.) «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала она в Telegram.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны.

По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

Лавров подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом». Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что Россия не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.