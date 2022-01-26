В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Попытки вытеснить или заменить Россию на энергетическом рынке Европы, к чему стремятся США, похожи на иллюзии, заявил 25 января научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань на страницах «Хуаньцю шибао» (Global Times).

По сообщениям американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и готовится привлечь к участию больше стран Ближнего Востока, чтобы «обезопасить Европу от зависимости перед российским природным газом».

«Использование СПГ, для того чтобы сократить долю или даже заменить «Газпром» на европейском энергетическом рынке ради сдерживания и разъединения Европы с Россией, равносильно иллюзии», — написал он.

Ифань напомнил, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты усиливают стратегическую поддержку союзников, способствуя «разъединению» европейского и российского энергеторынков. Во время холодной войны США не давали Италии, Австрии и Западной Германии участвовать с СССР в строительстве трубопроводов и связанной с ними инфраструктуры. Во времена Дональда Трампа Штаты призывали европейские страны блокировать «Северный поток – 2» и вводили санкции. В 2019 году Вашингтон убедил Катар поставлять СПГ в Европу, чтобы сократить закупки российского газа европейцами.

«На этот раз Соединенные Штаты надеются помешать европейско-российскому энергетическому сотрудничеству. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Штатам непросто будет справиться с Россией», — отметил китайский специалист.

Господин Ифань пояснил: транспортировка природного газа требует масштабной инфраструктуры, а стоимость и технические проблемы межрегиональной транспортировки велики. Поэтому глобальный рынок долгое время не формировался. Вместо этого появились несколько региональных, основанных на географическом распределении природного газа: рынки США, Канады и Мексики, а также российский, центральноазиатский и европейский секторы.

«Действия США, по сути, являются политическим вмешательством на энергорынке в геополитических целях, что серьезно влияет на ожидания производителей, стран-потребителей и инвесторов. Это не только не поможет решить текущую глобальную нехватку энергоносителей, но и внесет больше неопределенности на рынок», — предупреждает политолог.

Он подчеркивает, что США в том числе действуют в интересах своей энергетической отрасли. В условиях ужесточения глобальных поставок энергоносителей они перешли от вопроса по продаже американского природного газа в Европу к содействию союзникам на Ближнем Востоке в их стремлении обеспечить местные поставки газа, заключил Ифань.

О переговорах США с крупными компаниями-производителями энергоносителей с целью убедить их перенаправить поставки газа в Европу сообщил высокопоставленный представитель американской администрации 25 января. По его словам, примерно треть поставок голубого топлива в ЕС осуществляется Россией. Любые перебои усугубят существующий энергетический кризис.

Британская The Times 24 января, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании — «фейковая истерия», так как Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений.

В конце декабря 2021 года председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания даже поставила Европе дополнительные объемы.