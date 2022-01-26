США заявили о поиске альтернативы российскому газу для Европы

США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок. Об этом во вторник, 25 января, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает агентство Reuters.

По его словам, примерно треть поставок голубого топлива в ЕС осуществляется Россией. Любые перебои усугубят существующий энергетический кризис.

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы европейским покупателям», — отметили в администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила журналистам, что Вашингтон работает над поиском альтернативных источников газа для Европы.

«Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока, Азии и США», — заявила она.

Псаки и другие официальные лица не назвали конкретных стран или компаний, но указали, что среди них есть широкий круг поставщиков, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).

Заявление было сделано на фоне якобы сохраняющейся угрозы нападения России на Украину. При этом подобные выпады со стороны Запада начали всё чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ.

Ранее, 24 января, The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России.

Как в тот же день заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнил он.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставила туда дополнительные объемы.