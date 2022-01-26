Врач посоветовал вызывать скорую только при выраженных симптомах COVID-19

Врач московской клинической больницы №52 Александр Ванюков во вторник, 25 января, призвал москвичей не вызывать скорую помощь при легком недомогании. Он подчеркнул, что вызывать медиков стоит лишь при резком ухудшении состояния и четких симптомах коронавирусной инфекции.

По его словам, к признакам «Омикрон»-штамма можно отнести одышку и интоксикацию.

«Скорую вообще не нужно вызывать, если вы себя чувствуете прилично и нет ощущения, что ситуация становится неуправляемой. Потому что нагрузка на стационары и так большая, и лишний раз гонять скорую туда-сюда, в общем-то, нет смысла», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ванюков пояснил, что обращаться к врачу стоит, если температура выше 38 градусов не спадает около двух дней. Однако он отметил, что главное — придерживаться здравого смысла: если самочувствие начало резко ухудшаться, то ждать два дня не нужно, а если нет факторов риска, то «нет смысла попадать в больницу».

Эксперт обратил внимание, что при возникновении сомнений можно обратиться за консультацией, например позвонить дежурному врачу, однако злоупотреблять вызовами скорой не стоит.

«Если мы будем ездить по ложным вызовам или по вызовам, которые не требуют такого пристального внимания, то куда-то можно и не успеть», — подытожил Ванюков.

Ранее в этот день замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила об опасности бессимптомных носителей «Омикрона». По ее словам, такое течение заболевания может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или переболел. Поэтому она рекомендовала по-прежнему соблюдать масочный режим всеми, независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией.

25 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице доминирует штамм «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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