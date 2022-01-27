Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января — событие более «советское», чем могут подумать те, кто считает это преступление страницей главным образом еврейской истории.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, ставший символом Холокоста. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН выбрала именно этот день для увековечения памяти миллионов погибших евреев.

Разведчики 107-й стрелковой дивизии (в ее задачу входило занять городок Освенцим неподалеку от Кракова) в ночь на 27 января почти случайно наткнулись на скрытый в лесу лагерь, не отмеченный на картах. Он выглядел как бастион, поэтому наутро к лагерю направились готовые сражаться бойцы. Но стрелять не пришлось — советских солдат встретили несколько тысяч полумертвых узников.

Подробное описание увиденного оставил военкор «Правды» подполковник Борис Полевой в докладной записке начальнику политуправления Первого Украинского фронта. «Чтобы установить масштабы этого лагеря, достаточно сказать, что в первый год его существования 1940–1942 годов и до половины 1943 года сюда порой в день прибывало до восьми поездов с заключенными», — сообщил Полевой уже 29 января. Журналист успел побеседовать с начальником железнодорожной станции, с заключенными, в том числе военнопленными англичанами и канадцами, довольно точно обрисовал механизм, как он выразился, «фабрики смерти». Ошибся лишь в одном — Полевой счел, что людей здесь умерщвляли электрическим током, о пестициде Циклон Б узнают позже. Через полтора года Полевой опубликует «Повесть о настоящем человеке» и станет в ряд самых знаменитых советских писателей.

В концлагере красноармейцы обнаружили и советских граждан, но преимущественно военнопленных. В Освенцим составами привозили евреев со всей Европы — но не из СССР. Начало массовых убийств евреев в этом лагере датируется январем 1942 года. К тому времени с большинством оказавшихся в оккупации советских евреев уже было покончено.

Жертвами массового геноцида стали, по общепринятой оценке, 6 млн европейских евреев. Из них на оккупированной немцами советской территории оказались 2,7 млн человек, выжили всего несколько десятков тысяч. Больше 40% жертв Холокоста — граждане СССР.

Вне этой чудовищной статистики оказались еврейские беженцы, которые хлынули на территорию СССР после начала Второй мировой войны из захваченных рейхом Польши и Чехословакии. По максимальной оценке их было около полумиллиона. Значительной части удалось уцелеть, как ни парадоксально, благодаря НКВД. Их как неблагонадежных выселяли вглубь СССР.

Нацисты истребляли советских евреев совсем по другим правилам и по другому «графику», нежели европейских. Например, французских евреев депортировали в лагеря уничтожения в Польше начиная с весны 1942 года — из 80 тыс. увезенных выжили 2 тыс. В Нидерландах депортации начались летом 1942 года, из 140 тыс., по данным Центра Яд Вашем, выжили 27 тыс. В Польше, которая лидировала по численности еврейского населения Европы (3,3 млн), уничтожение началось в декабре 1941 года. А вот на территории СССР, оккупированной фашистами, — с первых же дней Великой Отечественной войны.

В то время когда голландским евреям запретили выходить на улицы по ночам и обучаться в университетах, в захваченных республиках и районах СССР евреев просто убивали. Исследователи утверждают, что с июля и до конца 1941 года нацисты истребили почти всех оказавшихся в их власти евреев Прибалтики, Восточной Белоруссии, Восточной Украины и РСФСР.

Смертный час для основной массы евреев присоединенных к СССР в 1939–1940 годах территорий пробил позже: в Западной Белоруссии и Западной Украине людей запирали в гетто. Эти земли рейх включил в состав генерал-губернаторства Польша, здесь массовое истребление началось в 1942 году.

Советских евреев не увозили за тысячи километров в лагеря смерти, не придумывали для них специальные средства уничтожения — их расстреливали в родных городах и местечках, не таясь, на глазах гражданского населения.

В отличие от европейских евреев, которые зачастую верили, что их везут в трудовые лагеря, поскольку в своих немецких или французских городках им не приходилось видеть массовых расправ, советские не имели иллюзий. С первых же дней оккупации их объявили врагами по факту национальной принадлежности.

Гитлеровцы провозглашали, что пришли на земли СССР истребить «иудо-большевистский режим», нацисты были убеждены в «иудейской» природе коммунистической идеи и считали всех евреев ее естественными проводниками. На этом строилась их пропаганда среди нееврейского населения, нелояльного к советской власти.

Эта концепция лежала в основе организационных решений: четыре айнзатцгруппы, которые не занимались ничем, кроме целенаправленного уничтожения коммунистов и евреев, были созданы накануне вторжения в СССР. Физическое истребление именно советских евреев — «иудо-большевиков» — было не блажью «бесноватого фюрера», а нацистской миссией, не побочной задачей захватчиков, а одной из ключевых целей оккупации.

Погибшим всё равно, под каким идеологическим соусом их лишали жизни, но живым следует помнить об особенностях трагедии «советского Холокоста». Безусловно, день освобождения Красной армией Освенцима — наилучшая дата для обращения к теме катастрофы европейского еврейства. Но память об уничтоженных евреях СССР заслуживает отдельного места в календаре — к сожалению, подходящих дат и точек на карте уже не существующего государства предостаточно.

Автор — обозреватель «Известий»

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