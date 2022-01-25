Европарламент предложил применять санкции за дезинформацию

Специальный комитет по иностранному вмешательству Европейского парламента проголосовал за рекомендации, предусматривающие создание нового режима санкций в Евросоюзе для борьбы против дезинформации. Об этом во вторник, 25 января, говорится в заявлении комитета.

«ЕС надо усилить свои возможности, создать специальный режим санкций против дезинформации. Платформам следует ужесточить правила в социальных сетях, которые могут становиться инструментом для иностранного вмешательства», — отметили депутаты.

По их мнению, в ЕС не осознают угроз, якобы исходящих от Москвы и Пекина. Именно отсутствие должного контроля позволило «недоброжелателям» взять под свой контроль важные инфраструктуры, проводить кибератаки, нанимать на работу в госструктуры бывших высокопоставленных политиков ЕС, раскалывать общественное мнение.

Это усугубляется пробелами в законодательной базе ЕС, полагают в Европарламенте.

Другими мерами по борьбе с дезинформацией евродепутаты назвали поддержку медиа, освещающих разные точки зрения и проверяющих достоверность информации. Также Евросоюз предлагает инвестировать в борьбу против опасного контента в социальных сетях на всех европейских языках.

В рекомендациях предусмотрен «запрет на иностранное финансирование политических партий в ЕС» и создание препятствий для трудоустройства покинувших свои посты европейских политиков за пределами объединения.

Меры подготовлены на основе материалов специального расследования, которое длилось полтора года. Рекомендации будут представлены на голосование Европарламента в ходе пленарной сессии в марте.

Специальный комитет для изучения иностранного вмешательства включает 33 европейских депутата. Возглавил его депутат из Франции Рафаэль Глюксман.

23 января глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о работе ЕС над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Среди рестрикций он не исключил вероятность отключения России от международной системы платежей Swift, отметив, что из обсуждений вариантов санкций «ничто не исключается».

В тот же день заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон применит серьезные экономические санкции против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

МИД РФ назвал дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у РФ никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.