МИД Австрии сообщил о разработке Евросоюзом санкций против РФ из-за Украины

Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом 23 января в интервью изданию Die Presse заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

«В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», — подчеркнул глава австрийской дипломатии.

Среди рестрикций он не исключил вероятность отключения России от международной системы платежей Swift, отметив, что из обсуждений вариантов санкций «ничто не исключается».

«Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий», — продолжил дипломат.

При этом Шалленберг снова выступил против санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации на Украине, обратив внимание на зависимость Европы от российского газа.

«Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество», — добавил он.

Ранее в воскресенье заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон применит серьезные экономические санкции против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков. По его словам, Соединенное Королевство поддержит Киев в защите от Москвы и перед международным сообществом.

Накануне The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как заявил политик, заявления МИД Великобритании могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». В настоящее время Мураев владеет каналом «Наш».

Экс-нардеп напомнил, что в отношении него с 2018 года действуют российские санкции, ему нельзя въехать в РФ как лицу, угрожающему нацбезопасности страны. Активы отца политика в стране заморожены.

МИД РФ назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у РФ никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.