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В России сократили срок карантина для контактировавших с больными COVID-19

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили в РФ до семи дней
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 25 января, заявил, что Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до семи дней. Об этом глава кабмина рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала сокращение срока карантина по коронавирусу в России с двух недель до одной.

При этом она уточнила, что сроки снова будут скорректированы в случае необходимости, пишет «Газета.Ru».

В тот же день в Госдуме объяснили причину сокращения сроков самоизоляции. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что при заболевании уханьским штаммом COVID-19 срок инкубации был 14 дней. То есть с момента, когда вирус попал в организм и до его проявления, проходило две недели. А сейчас, по словам парламентария, инкубационный период «Омикрона» сократился до двух дней.

В России за последние сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769).

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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