Щепки летят: ЕС недоволен новыми правилами поставки российской древесины

2 января 2022 года заработали новые правила поставок российской древесины в страны Евросоюза. Однако Еврокомиссия считает, что они противоречат правилам ВТО, с чем не согласно Минэкономразвития России. Подробности — в материале «Известий».

Здравствуй, дерево

С начала 2022 года для лесоматериалов с особыми характеристиками (влажность более 22% и толщина ствола не менее 10 см) действуют повышенные экспортные ставки — до 80%. Так, ставка на провоз ценных пород древесины составляет €250–370 за кубометр, хвойных пород — порядка €200.

По мнению правительства РФ, это позволит нарастить объемы реализации пород с высокой добавленной стоимостью, а также пресечь перетоки разных товарных групп между собой, из-за чего экономика страны ранее терпела убытки.

Еще одно нововведение — сокращение количества таможенных пунктов, где возможно оформить древесную продукцию. Такой пункт на границе с ЕС остался один — в Люття (у границы с Финляндией).

Повышенные ставки введены временно и действуют до конца 2022 года. Для стран — членов ЕАЭС действуют старые правила.

По оценке Еврокомиссии, такое поведение России противоречит нормам Всемирной торговой организации и ставит под угрозу деревообрабатывающую промышленность Европы, а также подвергает опасности стабильность мирового рынка древесины.

Тем не менее в Минэкономразвития подчеркивают, что на консультациях на площадке ВТО готовы предоставить исчерпывающие разъяснения.

Щепки летят Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Правил не нарушали

Правила ВТО позволяют вводить ограничения экспорта, чтобы предотвратить нехватку важных товаров на внутреннем рынке, говорит директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— Сократить вывоз необработанного, а также низкокачественного сырья — нормальная практика применения экспортных ограничений . Влажность 22% — довольно высокая. Например в строительстве используют древесину влажностью около 15%, хотя, разумеется, требуется более детальное изучение экспортного товара.

Более 80% денежного объема российского экспорта — продукция невысокой степени обработки, говорит эксперт.

— Основные покупатели — Китай, страны СНГ, Япония, затем следуют страны ЕС (четверть поставок), — продолжает Данильцев. — Экспорт древесины и продуктов ее переработки — традиционная специализация РФ. В 2020 году стоимость экспорта древесины и изделий из нее составил более $8 млрд. Крупнейшие европейские покупатели — Финляндия и Германия. Финляндия, которая сама располагает лесными ресурсами, использует также и российское сырье для своей высокоразвитой лесоперерабатывающей промышленности.

Жаловаться бесполезно

Жалобы со стороны разных стран в ВТО поступают постоянно. Но дело в том, что эта организация уже давно не имеет такого веса, как раньше, и мало на что может повлиять, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Щепки летят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Эта мера призвана защитить экономические интересы нашей страны. Россия вводит повышенные экспортные пошлины, чтобы увеличить поставки на внешний рынок продукции более высокой степени переработки. А европейскому бизнесу нужно сырье, дешевая необработанная древесина. Европа опасается, что лишится дешевого сырья лесной промышленности: за древесину из других регионов мира придется платить дороже, — поясняет Артем Деев.

Пока эти заявления мало чем грозят российской экономике, говорит эксперт:

— Очередные санкции со стороны ЕС вполне возможны, но поставки леса в Европу едва ли станут главной причиной. А интересы России в данной ситуации для правительства РФ важнее.

ЕС пожинает плоды

Красной тряпкой для Евросоюза стало не введение пошлин само по себе, а некая избирательность, с которой Россия подошла к вопросу, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Так, повышенные экспортные пошлины не действуют в пределах ЕАЭС, а европейские потребители неизменно будут платить больше. Европа расценивает такой шаг как дискриминацию и ущемление ее интересов, — отмечает она.

По оценке собеседницы «Известий», ЕС пожинает плоды противостояния, в которое Европу втянули США.

— Взаимодействовать с РФ — выгодно, покупать российский газ — выгодно, взаимная торговля — выгодна, потому что Россия находится близко и торговать с ней удобно. Тем не менее Евросоюз оказался меж двух огней. С одной стороны, объявленные санкции не позволяют полноценно торговать с Россией. С другой — европейский бизнес и потребители страдают от ответных санкций нашей страны, а также от активной политики импортозамещения , — резюмирует аналитик.

Щепки летят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Будут тянуть время

По-видимому, обязательства России в рамках ВТО в том виде, как это формулирует Еврокомиссия, вошли в противоречие со стремлением правительства РФ упорядочить экспорт леса, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Цель правительства — ввести торговлю древесиной в законные рамки. В последние годы резко выросла доля контрабанды: под видом «товаров прикрытия» вывозился кругляк, в том числе ценных пород дерева. Со 2 января по 31 декабря 2022 года для хвойных пород древесины размер экспортных пошлин составит €200 за кубометр (от €275 до €370 для ценных лиственных пород — дуба, бука, ясеня). До вступления изменений в силу ставка на лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее €13 и €15 за кубометр соответственно, на бук и ясень — также 10%, но не менее €50 за кубометр , — напоминает аналитик.

Также, по мнению эксперта, правительство заинтересовано в увеличении экспорта древесины более глубокой степени переработки.

— Экспорт леса за 11 месяцев 2021 года в стоимостном выражении составил $12,5 млрд, увеличившись на 38%.

Тем не менее главное для России в сложившейся ситуации — всячески тянуть время.

— Пока речь идет о стадии консультаций, где представители РФ надеются убедить ЕС в обоснованности решений. Стороны должны приступить к консультациям в 30-дневный срок с даты получения запроса на проведение консультаций продолжительностью не более 60 дней. Если стороны не договорятся, ЕС может запросить создание третейской группы, а разбор — затянуться на много месяцев. В то время как временная мера РФ рассчитана только до конца этого года, — говорит Беленькая.

Щепки летят Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Наши леса — наше богатство

Одно из направлений энергоперехода — эффективное использование ресурсов, и сейчас ESG-повестка актуальна как на уровне как страны, так и отдельно взятой компании, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Глубокая переработка сырья сейчас очень бурно развивается в России. Чтобы мотивировать бизнес строить обрабатывающие предприятия здесь, нужно мотивировать меньше отвозить сырье за рубеж.

Это не первый шаг по усилению контроля над лесной промышленностью, напоминает эксперт.

— В 2022 году заработала система ЛесЕГАИС. То есть возить разный лес по одной и той же транспортной накладной полгода «до первого инспектора» уже не получится. В следующем году начнет функционировать ФГИС ЛК, аналог маркировки. То есть продажа ценных сортов под видом «дров» станет также исключена. Пока этому помешает и новая система пропускных таможенных пунктов — хотя со временем вопрос, возможно, решится и власти пойдут навстречу европейским партнерам, увеличив количество таможенных пунктов.

По мнению аналитика, переход на более глубокую переработку говорит о большей осознанности властей и бизнеса в области экологии.

Общая тенденция

Многие страны проводят политику защиты собственных рынков, говорит руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Щепки летят Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

— Идеи и дух ВТО мертвы. В частности, США активно вводят пошлины против товаров из Китая. Европа заинтересована в получении древесного сырья из России по минимальной цене. Россия заинтересована в повышении степени обработки древесины и не заинтересована в эксперте необработанного сырья.

По мнению эксперта, для Европы это гораздо более насущный вопрос, чем для России, поэтому используются все возможные рычаги давления.

— Инфляция в еврозоне растет, в том числе из-за высоких цен на газ, поэтому власти Евросоюза цены на любое сырье сейчас рассматривают под микроскопом и надеются сбить инфляцию монетарными и иными методами.

В то же время для России эта ситуация ничем плохим не грозит.

— Спрос на древесину устойчивый. Очевидно, что будет несколько раундов консультаций по этому вопросу, в ходе которых будет разъяснена позиция России. Возможны и иные компромиссы, например открытие дополнительно пропускного пункта. Но Россия не вернется обратно к политике экспорта сырья с низкой добавленной стоимостью, что не позволяло развивать экономику в регионах, где идет заготовка древесины, — подытоживает Верников.