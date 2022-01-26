Щепки летят: ЕС недоволен новыми правилами поставки российской древесины
2 января 2022 года заработали новые правила поставок российской древесины в страны Евросоюза. Однако Еврокомиссия считает, что они противоречат правилам ВТО, с чем не согласно Минэкономразвития России. Подробности — в материале «Известий».
Здравствуй, дерево
С начала 2022 года для лесоматериалов с особыми характеристиками (влажность более 22% и толщина ствола не менее 10 см) действуют повышенные экспортные ставки — до 80%. Так, ставка на провоз ценных пород древесины составляет €250–370 за кубометр, хвойных пород — порядка €200.
По мнению правительства РФ, это позволит нарастить объемы реализации пород с высокой добавленной стоимостью, а также пресечь перетоки разных товарных групп между собой, из-за чего экономика страны ранее терпела убытки.
Еще одно нововведение — сокращение количества таможенных пунктов, где возможно оформить древесную продукцию. Такой пункт на границе с ЕС остался один — в Люття (у границы с Финляндией).
Повышенные ставки введены временно и действуют до конца 2022 года. Для стран — членов ЕАЭС действуют старые правила.
По оценке Еврокомиссии, такое поведение России противоречит нормам Всемирной торговой организации и ставит под угрозу деревообрабатывающую промышленность Европы, а также подвергает опасности стабильность мирового рынка древесины.
Тем не менее в Минэкономразвития подчеркивают, что на консультациях на площадке ВТО готовы предоставить исчерпывающие разъяснения.
Правил не нарушали
Правила ВТО позволяют вводить ограничения экспорта, чтобы предотвратить нехватку важных товаров на внутреннем рынке, говорит директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
— Сократить вывоз необработанного, а также низкокачественного сырья — нормальная практика применения экспортных ограничений. Влажность 22% — довольно высокая. Например в строительстве используют древесину влажностью около 15%, хотя, разумеется, требуется более детальное изучение экспортного товара.
Более 80% денежного объема российского экспорта — продукция невысокой степени обработки, говорит эксперт.
— Основные покупатели — Китай, страны СНГ, Япония, затем следуют страны ЕС (четверть поставок), — продолжает Данильцев. — Экспорт древесины и продуктов ее переработки — традиционная специализация РФ. В 2020 году стоимость экспорта древесины и изделий из нее составил более $8 млрд. Крупнейшие европейские покупатели — Финляндия и Германия. Финляндия, которая сама располагает лесными ресурсами, использует также и российское сырье для своей высокоразвитой лесоперерабатывающей промышленности.
Жаловаться бесполезно
Жалобы со стороны разных стран в ВТО поступают постоянно. Но дело в том, что эта организация уже давно не имеет такого веса, как раньше, и мало на что может повлиять, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
— Эта мера призвана защитить экономические интересы нашей страны. Россия вводит повышенные экспортные пошлины, чтобы увеличить поставки на внешний рынок продукции более высокой степени переработки. А европейскому бизнесу нужно сырье, дешевая необработанная древесина. Европа опасается, что лишится дешевого сырья лесной промышленности: за древесину из других регионов мира придется платить дороже, — поясняет Артем Деев.
Пока эти заявления мало чем грозят российской экономике, говорит эксперт:
— Очередные санкции со стороны ЕС вполне возможны, но поставки леса в Европу едва ли станут главной причиной. А интересы России в данной ситуации для правительства РФ важнее.
ЕС пожинает плоды
Красной тряпкой для Евросоюза стало не введение пошлин само по себе, а некая избирательность, с которой Россия подошла к вопросу, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Так, повышенные экспортные пошлины не действуют в пределах ЕАЭС, а европейские потребители неизменно будут платить больше. Европа расценивает такой шаг как дискриминацию и ущемление ее интересов, — отмечает она.
По оценке собеседницы «Известий», ЕС пожинает плоды противостояния, в которое Европу втянули США.
— Взаимодействовать с РФ — выгодно, покупать российский газ — выгодно, взаимная торговля — выгодна, потому что Россия находится близко и торговать с ней удобно. Тем не менее Евросоюз оказался меж двух огней. С одной стороны, объявленные санкции не позволяют полноценно торговать с Россией. С другой — европейский бизнес и потребители страдают от ответных санкций нашей страны, а также от активной политики импортозамещения, — резюмирует аналитик.
Будут тянуть время
По-видимому, обязательства России в рамках ВТО в том виде, как это формулирует Еврокомиссия, вошли в противоречие со стремлением правительства РФ упорядочить экспорт леса, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Цель правительства — ввести торговлю древесиной в законные рамки. В последние годы резко выросла доля контрабанды: под видом «товаров прикрытия» вывозился кругляк, в том числе ценных пород дерева. Со 2 января по 31 декабря 2022 года для хвойных пород древесины размер экспортных пошлин составит €200 за кубометр (от €275 до €370 для ценных лиственных пород — дуба, бука, ясеня). До вступления изменений в силу ставка на лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее €13 и €15 за кубометр соответственно, на бук и ясень — также 10%, но не менее €50 за кубометр, — напоминает аналитик.
Также, по мнению эксперта, правительство заинтересовано в увеличении экспорта древесины более глубокой степени переработки.
— Экспорт леса за 11 месяцев 2021 года в стоимостном выражении составил $12,5 млрд, увеличившись на 38%.
Тем не менее главное для России в сложившейся ситуации — всячески тянуть время.
— Пока речь идет о стадии консультаций, где представители РФ надеются убедить ЕС в обоснованности решений. Стороны должны приступить к консультациям в 30-дневный срок с даты получения запроса на проведение консультаций продолжительностью не более 60 дней. Если стороны не договорятся, ЕС может запросить создание третейской группы, а разбор — затянуться на много месяцев. В то время как временная мера РФ рассчитана только до конца этого года, — говорит Беленькая.
Наши леса — наше богатство
Одно из направлений энергоперехода — эффективное использование ресурсов, и сейчас ESG-повестка актуальна как на уровне как страны, так и отдельно взятой компании, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
— Глубокая переработка сырья сейчас очень бурно развивается в России. Чтобы мотивировать бизнес строить обрабатывающие предприятия здесь, нужно мотивировать меньше отвозить сырье за рубеж.
Это не первый шаг по усилению контроля над лесной промышленностью, напоминает эксперт.
— В 2022 году заработала система ЛесЕГАИС. То есть возить разный лес по одной и той же транспортной накладной полгода «до первого инспектора» уже не получится. В следующем году начнет функционировать ФГИС ЛК, аналог маркировки. То есть продажа ценных сортов под видом «дров» станет также исключена. Пока этому помешает и новая система пропускных таможенных пунктов — хотя со временем вопрос, возможно, решится и власти пойдут навстречу европейским партнерам, увеличив количество таможенных пунктов.
По мнению аналитика, переход на более глубокую переработку говорит о большей осознанности властей и бизнеса в области экологии.
Общая тенденция
Многие страны проводят политику защиты собственных рынков, говорит руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.
— Идеи и дух ВТО мертвы. В частности, США активно вводят пошлины против товаров из Китая. Европа заинтересована в получении древесного сырья из России по минимальной цене. Россия заинтересована в повышении степени обработки древесины и не заинтересована в эксперте необработанного сырья.
По мнению эксперта, для Европы это гораздо более насущный вопрос, чем для России, поэтому используются все возможные рычаги давления.
— Инфляция в еврозоне растет, в том числе из-за высоких цен на газ, поэтому власти Евросоюза цены на любое сырье сейчас рассматривают под микроскопом и надеются сбить инфляцию монетарными и иными методами.
В то же время для России эта ситуация ничем плохим не грозит.
— Спрос на древесину устойчивый. Очевидно, что будет несколько раундов консультаций по этому вопросу, в ходе которых будет разъяснена позиция России. Возможны и иные компромиссы, например открытие дополнительно пропускного пункта. Но Россия не вернется обратно к политике экспорта сырья с низкой добавленной стоимостью, что не позволяло развивать экономику в регионах, где идет заготовка древесины, — подытоживает Верников.