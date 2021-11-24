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Таможенная подкомиссия поддержала идею Минфина о пошлинах на древесину

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Подкомиссия по таможенному регулированию поддержала предложение Минфина о размере ставок экспортных пошлин на грубообработанную древесину. Речь идет о хвойных и лиственных породах — дуб, бук, ясень — с влажностью более 22%, которые распили вдоль. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству. Источник в Минпромторге подтвердил эту информацию в среду, 24 ноября.

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На пиломатериалы из сосны Минфин предлагал установить 200 евро/кв. м, из дуба — 370 евро/кв. м, из бука — 250 евро/кв. м, из ясеня — 300 евро/кв. м. Минэкономразвития должно подготовить соответствующий проект постановления.

12 ноября заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил РБК, что с 1 января 2022 года появится заградительная пошлина для влажных пиломатериалов (обработанная древесина), которая позволит защитить необработанный лес от вывоза из России.

«Речь об обработанном сыром лесоматериале толщиной и шириной более 10 см. Иными словами — о грубо обтесанном бревне. Это так называемый «товар прикрытия», им маскируют попытки вывозить кругляк. Поэтому на этот товар необходима заградительная вывозная таможенная пошлина», — пояснил Евтухов.

Как рассказала «Известиям» вице-премьер Виктория Абрамченко, правительство ведет системную работу по переводу лесопромышленного комплекса на модель глубокой переработки древесины. Для России круглый, необработанный лес больше не является товаром. Ограничение вывоза круглых лесоматериалов сопровождается мерами поддержки со стороны государства для переориентации производств.

По ее словам, уже сейчас отмечается рост производства лесопромышленной продукции. Например, только в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) изготовление шпона выросло на 33%, пеллет — на 57%, целлюлозы — на 9%, мебели — 10%, подсчитали в Минпромторге. Одновременно увеличились объемы экспортных поставок этой продукции, подчеркнула Абрамченко.

Она напомнила, что наряду с поддержкой правительство решает задачу по ликвидации «слепых» зон, чтобы после 1 января следующего года не было экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Для этого ввели дифференциацию лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте. Плюс с этого же момента кабмин планирует ввести заградительные таможенные пошлины при вывозе бруса из хвойных и ценных лиственных пород. Его экспортируют под видом обработанного леса.

Правительство России впервые установило экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины — с 1 июля до конца текущего года на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности более 22%. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составил 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. Ранее на эти виды древесины действовала пошлина €10 и €12 за 1 куб. м соответственно.

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