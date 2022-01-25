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На Чукотке после прокурорской проверки создадут приюты для бездомных собак

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Приюты для бездомных собак создадут в семи муниципальных образованиях Чукотского автономного округа после прокурорской проверки, говорится в сообщении региональной прокуратуры во вторник, 25 января.

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«Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры Чукотского автономного округа показали отсутствие в регионе необходимой инфраструктуры, ветеринарного учета и идентификации животных, должного мониторинга численности безнадзорных особей, бездействие муниципальных властей по определению и созданию мест выгула домашних животных, корректировке муниципальных нормативных правовых актов», — рассказали в ведомстве.

Также региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия заключил госконтракты на создание приютов для содержания животных в семи муниципальных образованиях, где уже завершены монтажные работы и электрификация, проведены системы водоснабжения и водоотведения.

В прокуратуре добавили, что проблемы с безнадзорными животными остаются актуальными для региона. В населенных пунктах бродячие собаки объединяются в стаи от 10 и более особей, что угрожает населению, особенно детям. В этой связи прокурор округа направил информационное письмо губернатору Роману Копину о необходимости организации работ по оперативному отлову животных.

22 января собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Девочка погибла.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

После того как в СМИ появились сообщения о трагедии, в регионе произошел народный сход. Местные жители утверждали, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет.

По словам губернатора региона Александра Осипова, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. Тем не менее глава региона пообещал отловить всех бездомных собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.

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