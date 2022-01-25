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Врач назвал соленую рыбу причиной развития онкологии

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Засолка рыбы в определенном стиле может сделать этот продукт канцерогенным и сравнимым по степени вреда с обработанным мясом в хот-догах или салями, рассказал старший фармацевт онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде 24 января изданию Daily Express.

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«Соленая рыба (в китайском стиле) является известной причиной рака. Засолка сырой рыбы является традиционным способом сохранения продуктов питания и обычной практикой в Китае и Юго-Восточной Азии. Однако, засаливая рыбу ради сохранения, вы рискуете тем, что в продукте образуются канцерогенные побочные продуктов, которые могут привести к раку у людей», — рассказал Абде.

Соленая рыба в китайском стиле популярна среди населения вдоль побережья Южного Китая и стран Юго-Восточной Азии, где ее часто используют в качестве гарнира к другим блюдам или рису. Рыбу готовят путем засолки, сухого посола, маринования или сочетания этих методов обработки. По словам доктора Абде, рыба, поданная таким образом, становится канцерогеном первой группы, то есть веществом, способным вызывать рак у людей.

Абде утверждает, что и другие продукты питания с повышенным содержанием соли, копченые или маринованные ради консервации, повышают риск развития рака.

«Организм преобразует их в соединение N-нитрозо, которое связано с повышенным риском развития рака. Копченое мясо поглощает смолу, которая является канцерогеном, в то время как маринованные и соленые продукты имеют высокое содержание соли, что связано с раком желудка и толстой кишки», — пояснил врач.

Он напомнил, что негативные последствия курения для развития онкологии хорошо задокументированы, но диета и продукты, которые употребляет человек, остается областью, требующей дальнейших исследований. Пока врачи заявляют, что людям по силам самим защитить себя от негативного влияния вредных продуктов, сократив в рационе процент пересоленных блюд.

На прошлой неделе зарубежные врачи заявили, что снижение аппетита может указывать на онкологию. К симптомам рака желудка относятся также боль в животе, тошнота, изжога, а также кислотный рефлекс. При этом специалисты предупреждают об еще одном опасном признаке, который ощущается как комок в верхней части желудка, вызывающий трудности при глотании. Такой симптом характерен при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, из-за чего пациенты с данным недугом могут не обратить на него внимание.

Российские коллеги — врачи ГК «СОГАЗ Медицина», клиники Asklepios Nord и Казанского государственного медицинского университета рассказали о методах лечения рака, от которого умерли Стив Джобс и Лучано Паваротти. Методы позволяют продлить жизни пациентов.

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