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Врачи рассказали о лечении болезни, от которой умер Джобс

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Врачи ГК «СОГАЗ Медицина», клиники Asklepios Nord и Казанского государственного медицинского университета рассказали о методах лечения рака поджелудочной железы, позволяющих продлить жизни пациентов.

Рак поджелудочной железы — одно из самых опасных онкозаболеваний, унесшее жизни главы компании Apple Стива Джобса и тенора Лучано Паваротти. Он очень быстро прогрессирует, метастазируя в другие органы, но долгое время не дает никаких симптомов, из-за чего выявляется, как правило, уже на поздней стадии. Однако благодаря развитию медицины сегодня врачи могут помочь даже тем пациентам, у которых еще несколько лет назад фактически не было шансов.

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Своим опытом эксперты поделились на конференции по циторедуктивной хирургии, состоявшейся на площадках Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге и многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике.

Основной темой мероприятия стали циторедуктивные операции, актуальные на современном этапе развития онкологии. Это вид хирургического вмешательства, направленный на уменьшение объема злокачественного новообразования, а, соответственно, его негативного влияния на органы и ткани.

Используя комплексный подход, хирурги ГК «СОГАЗ Медицина» успешно оказывают помощь пациентам с онкозаболеваниями. В рамках конференции врачи рассказали об уникальном случае лечения 55-летней пациентки со злокачественным новообразованием поджелудочной железы, за два года прошедшей несколько курсов лечения.

«Обращалась в разные клиники, но нигде мне помочь не могли, говорили, что нужна уникальная операция, которую никто здесь не делает. И только когда я стала наблюдаться у врача-онколога в клинике «СОГАЗ», узнала, что здесь есть хирурги, которые могут это сделать. Мне выполнили несколько операций, после которых качество жизни, конечно, выросло», — рассказала пациентка из Геленджика.

Как отметил главный врач отделения общей и висцеральной хирургии клиники Asklepios Nord (Гамбург), профессор Асад Кутуп, долгое время пациенты с раком поджелудочной железы в основном получали лишь паллиативную терапию и имели очень короткую продолжительность жизни. Однако за последние годы возможности лечения существенно изменились благодаря успешному внедрению циторедуктивной хирургии в сочетании с последующей гипертермической внутрибрюшинной химиотерапией (HIPEC).

Отмечается, что лечение онкологических заболеваний — одна из основных специализаций клиники «СОГАЗ» в Геленджике. Врачи оказывают помощь пациентам практически со всеми наиболее распространенными видами рака.

Главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Владимирович Токаренко пояснил, что уникальные технологические возможности клиники позволяют проводить как циторедуктивные операции, нацеленные на ограничение роста и распространения опухолей, так и оказывать паллиативную помощь высочайшего профессионального уровня инкурабельным пациентам.

Как рассказал главный онколог-радиолог ГК «СОГАЗ Медицина», д.м.н. Павел Румянцев, в скором времени на базе группы клиник планируется создать уникальную интеграционную модель развития онкологической помощи. Эта система позволит пациенту, обратившись в одну клинику и пройдя обследование один раз, получить целый пул экспертных мнений врачей из разных стран и выбрать удобный для себя вариант лечения в России или за рубежом.

Ранее, 23 октября, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, к.м.н. Илья Черниковский в рамках конференции на площадке ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике назвал способ снизить смертность от рака толстой кишки. Он отметил, что популяционный скрининг поможет найти колоректальный рак и вылечить его на ранней стадии.

Как отметили эксперты в рамках конференции, для лечения колоректального рака применяется комплексный подход, включающий химиотерапию, лучевую, иммунную и таргетную терапии. План лечения подбирается специалистами индивидуально, исходя из каждого конкретного случая.

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