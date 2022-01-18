Врачи назвали нетипичный симптом рака желудка

О развитии рака желудка может свидетельствовать ощущение быстрого насыщения во время еды, пишет портал Express.

Как отмечают врачи, снижение аппетита также может указывать на онкологию. Кроме того, к симптомам рака желудка относятся: боль в животе, тошнота, изжога, а также кислотный рефлекс.

При этом специалисты предупреждают об еще одном опасном признаке, который ощущается как комок верхней части желудка, вызывающий трудности при глотании. Такой симптом характерен при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, из-за чего пациенты с данным недугом могут не обратить на него внимание.

«Важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы изменяются, ухудшаются или вы не чувствуете себя нормально», — подчеркнули эксперты.

Для снижения риска развития онкологии врачи советуют придерживаться ряда правил. В частности, следует отказаться от курения и алкогольных напитков, ограничить потребление соли, красного и обработанного мяса.

6 января британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, что добавление в рацион куркумы поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. Так, данный эффект обусловлен наличием в данной специи высокой концентрации антиоксидантов, а именно куркумина.