Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Американский истребитель F-35 рухнул в Южно-Китайское море
Общество
Первые случаи «Омикрон»-штамма выявлены в Ярославской области
Спорт
У футболиста «Зенита» Сердара Азмуна обнаружили коронавирус
Мир
В ЕС выразили готовность направить в Киев миссию по борьбе с кибератаками
Мир
Посол Антонов прокомментировал данные об эвакуации российских дипломатов
Мир
Польша 25 января начнет строить заграждение на границе с Белоруссией
Мир
Белый дом подтвердил планы на дальнейшее продвижение НАТО в Европе
Мир
Пентагон заявил о привидении в готовность 8,5 тыс. военных для переброски в ЕС
Мир
В МИД РФ ответили французской Le Figaro на упрек в «неулыбчивости» Лаврова
Общество
Композитор Тюрин подаст в суд на «МБА» из-за прав на песню группы Reflex

В Киеве заявили об участии во встречи нормандской четверки всех стран-участниц

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 24 января, в эфире телеканала ICTV заявил, что все участники предстоящей встречи в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней.

Отсрочить мир в Донбассе: почему украинские власти заговорили о референдуме
Владимир Зеленский не исключил проведения опроса населения о том, нужно ли выполнять Минские соглашения

«Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать «нормандский формат» и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие», — отметил он.

Ермак также уточнил, что украинская делегация в среду отправляется в Париж, где и пройдет заседание.

«Я думаю, что мы будем иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям. Украинская сторона имеет свою позицию по каждому из пунктов. Я надеюсь, что это будет конструктивный диалог, который будет длиться по времени столько, сколько будет нужно», — заметил глава президентского офиса.

По его словам, Киев будет выполнять минские договоренности «исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права».

Ранее, 22 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что политические советники глав государств «нормандской четверки» встретятся в Париже 26 января для обсуждения ситуации на Донбассе. Он также подчеркнул, что переговоры требуют актуализации и активации.

Российскую сторону на встрече представит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

13 января канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговорщики Германии, России, Франции и Украины вновь встретятся для подготовки дальнейших переговоров.

Он добавил, что Берлин неоднократно пытался привести в движение нормандский формат.

О том, что что Берлин выступает за возобновление нормандского формата и использование всех диалоговых форматов с Россией, сообщалось днем ранее. По словам Шольца, передвижения российских вооруженных сил у границы Украины вызывают у него «серьезное беспокойство».

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022