Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 24 января, в эфире телеканала ICTV заявил, что все участники предстоящей встречи в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней.

«Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать «нормандский формат» и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие», — отметил он.

Ермак также уточнил, что украинская делегация в среду отправляется в Париж, где и пройдет заседание.

«Я думаю, что мы будем иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям. Украинская сторона имеет свою позицию по каждому из пунктов. Я надеюсь, что это будет конструктивный диалог, который будет длиться по времени столько, сколько будет нужно», — заметил глава президентского офиса.

По его словам, Киев будет выполнять минские договоренности «исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права».

Ранее, 22 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что политические советники глав государств «нормандской четверки» встретятся в Париже 26 января для обсуждения ситуации на Донбассе. Он также подчеркнул, что переговоры требуют актуализации и активации.

Российскую сторону на встрече представит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

13 января канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговорщики Германии, России, Франции и Украины вновь встретятся для подготовки дальнейших переговоров.

Он добавил, что Берлин неоднократно пытался привести в движение нормандский формат.

О том, что что Берлин выступает за возобновление нормандского формата и использование всех диалоговых форматов с Россией, сообщалось днем ранее. По словам Шольца, передвижения российских вооруженных сил у границы Украины вызывают у него «серьезное беспокойство».

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.