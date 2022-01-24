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Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье

В Подмосковье врачи стали чаще выявлять COVID-19 у детей в возрасте 12-15 лет
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В Подмосковье врачи стали чаще выявлять коронавирус у детей в возрасте 12–15 лет. Об этом главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил в понедельник, 24 января, в эфире «Радио 1».

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Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев — об отмене ограничений, комбинированных штаммах и о том, почему нельзя называть «Омикрон» живой вакциной

По его словам, недавно в медучреждение было доставлено 40 пациентов с коронавирусом, из них 21 — дети.

Осипов уточнил, что в настоящее время в области минимальный возраст ребенка, заболевшего COVID-19, составляет семь месяцев. При этом у некоторых детей наблюдаются случаи заболевания пневмонией в среднетяжелой форме, передает НСН.

Медик подчеркнул, что пока ситуация с числом госпитализаций стабильная. «Но, наблюдая эволюцию штаммов коронавируса, я пока делаю пессимистический прогноз и считаю, что ситуация будет ухудшаться. Поскольку мы видим сочетание клинических проявлений как штамма «Омикрон», так и штамма «Дельта», — сказал он.

Также Осипов добавил, что вне зависимости от штамма у граждан, ранее привившихся, заболевание COVID-19 протекает быстрее и легче, чем у тех, кто не делал прививку.

В России за сутки выявили 65 109 случаев COVID-19, госпитализированы 5970 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413) и Подмосковье (5980).

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 173 300 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 767 пациентов, выздоровели 10 045 336 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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