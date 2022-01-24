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В ГИБДД сообщили о штрафе в 2 тыс. рублей за непрохождение техосмотра

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С 1 марта 2022 года в России будет введен штраф в 2 тыс. рублей за езду без документа о прохождении техосмотра. Это коснется только тех автомобилей, для которых процедура останется обязательной. Об этом в понедельник, 24 января, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «О порядке прохождения технического осмотра транспортных средств и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты».

При этом, как уточнил замглавы ГИБДД, в течение суток нарушитель может быть оштрафован только один раз. Кроме того, Кузин допустил, что с 1 марта текущего года в России заработают автоматические камеры по фиксации диагностических карт. По его словам, теоретически такая возможность есть, однако сейчас существуют сложности с ее реализацией.

Карточный фокус: кому придется проходить техосмотр
Отсутствие диагностической карты может привести к неприятным последствиям

В ходе пресс-конференции Кузин напомнил, что, согласно новому закону, процедуру техосмотра не нужно проходить автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Исключение составляют те случаи, когда в конструкцию транспортного средства были внесены изменения или же автомобиль был произведен более четырех лет назад.

В законе также указано, что процедуру техосмотра необходимо проходить автомобилям, осуществляющим перевозки пассажиров (легковые такси, автобусы). Кузин уточнил, что речь идет об оплачиваемых услугах, это не касается перевозок друзей, родственников и т.д.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких транспортных средств, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 сентября отмечал, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью, поэтому будет верным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как 9 ноября отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие закона позволит экономить семейный бюджет и время.

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