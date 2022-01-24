Юрист объяснил справедливость взимания налога с вкладов от 700 тыс. рублей

Реализация законопроекта, предусматривающего выплату налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей, фактически установила в качестве налогооблагаемой базы не размер самого вклада, а сумму начисленных по нему процентов, то есть выше 42,5 тыс. рублей. Об этом рассказал «Известиям» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в понедельник, 24 января.

Юрист подчеркнул, что в связи с ростом ключевой ставки до 8,5% теперь под налоговые требования попадают и депозиты размером от 700 тыс. рублей.

«Что касается суммы вклада и уплаты налога, законодатель сознательно уходит от понятия суммы вклада и оперирует понятием «полученный доход», на который и начисляет ставку налога», — добавил он.

По мнению Гавришева, такая ситуация справедлива с точки зрения общих правил математики, однако может оказать влияние на незащищенные слои населения и спровоцировать отток вкладов из банков в менее регулируемые сектора.

При этом подавать декларацию держателям вкладов, которые попадут под указанный налог, не придется.

«Банк сам подаст расчетные сведения в налоговую, а та выставит счет гражданину по аналогии с транспортным налогом. Возникает, как всегда, вопрос оспаривания ошибок банков и релевантности поданных данных, в остальном процесс достаточно простой и понятный», — подчеркнул Гавришев.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется россиян с депозитами от 700 тыс. рублей. Вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший деньги под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Получается, ему придется заплатить 13-процентный налог с 350 рублей, то есть 45,5 рубля.

Как объяснил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова» Денис Домащенко, по любым депозитам важен процентный доход за год, и если он превысил 42,5 тыс. рублей в течение 2021 года, то с суммы превышения уплачивается налог.

С 1 января 2022 россияне должны уплачивать налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Налогом облагается не все тело вклада, а только доход — превышающие 1 млн рублей проценты, помноженные на размер ключевой ставки Центробанка на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже базовой ставки Банка России, вклад не будет облагаться налогом. Ставка на начало налогового периода, 1 января 2021 года, составила 4,25%. Получается, что процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогом, составляет 42,5 тыс. рублей. За все суммы больше этой придется платить налог 13%.

На начало следующего налогового периода — 1 января 2022 года — ключевая ставка ЦБ составляет 8,5%. Таким образом, если доход от депозита превысит 1 млн рублей, помноженный на 8,5%, то есть 85 тыс. рублей, то с части дохода, превышающей эту сумму, нужно будет отдать государству 13%.

Счет на уплату налога вкладчики получат к осени, он придет в едином уведомлении с земельным, транспортным налогами и налогом на недвижимость. Оплатить его надо не позднее 1 декабря.