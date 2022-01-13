Прямой эфир
Мир
Песков отметил эффективность действий ОДКБ в Казахстане
Экономика
Греф заявил о готовности к любым возможным санкциям со стороны США
Мир
Умерла основательница группы The Ronettes
Общество
В Москве впервые с ноября выявили более 5 тыс. заболевших COVID-19
Общество
В России резко сократилось число молодых работников
Общество
На Ставрополье выявили первые штаммы коронавируса «Омикрон»
Общество
Режиссер Алла Сурикова госпитализирована в Москве
Авто
В Госдуму внесли законопроект о новых пошлинах за тюнинг авто
Общество
В России за сутки выявили 21 155 случаев COVID-19
Общество
В Москве и области продлили предупреждение о гололедице и ветре

Финансисты разъяснили нюансы закона об НДФЛ с дохода по вкладам свыше 1 млн рублей

Финансисты разъяснили нюансы закона об НДФЛ с дохода по вкладам свыше 1 млн рублей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей, вступивший в силу в России с 1 января 2022 года, коснется и срочных депозитов, и накопительных счетов.

Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам
И каким образом их можно избежать

Согласно норме закона, с этого года НДФЛ в размере 13% будет взыматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей. Платеж будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог взимается не со всего тела вклада, а только с дохода — превышающих 1 млн рублей процентов, помноженных на размер базовой ставки Банка России на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки ЦБ, вклад облагаться налогом не будет.

Под налогообложение попадают рублевые счета, кроме тех, по которым ставка ниже 1%, и эскроу-счета, рассказал «Известиям» накануне Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Профессиональные участники рынка считают, что налог затронет около 1% вкладчиков, которые хранят на срочных депозитах и накопительных счетах в разных банках деньги в общей сумме от 1 млн рублей.

Валютные депозиты под действие нового налога попадают полностью: с полученного по ним дохода налог взимается независимо от процентной ставки.

Как рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы подоходного налога проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

С вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока, есть нюанс. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, то под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021 году, так как для физлиц налоговым событием является фактическое получение дохода.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России в ближайшие три года повышения ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022