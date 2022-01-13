Финансисты разъяснили нюансы закона об НДФЛ с дохода по вкладам свыше 1 млн рублей

Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей, вступивший в силу в России с 1 января 2022 года, коснется и срочных депозитов, и накопительных счетов.

Согласно норме закона, с этого года НДФЛ в размере 13% будет взыматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей. Платеж будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог взимается не со всего тела вклада, а только с дохода — превышающих 1 млн рублей процентов, помноженных на размер базовой ставки Банка России на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки ЦБ, вклад облагаться налогом не будет.

Под налогообложение попадают рублевые счета, кроме тех, по которым ставка ниже 1%, и эскроу-счета, рассказал «Известиям» накануне Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Профессиональные участники рынка считают, что налог затронет около 1% вкладчиков, которые хранят на срочных депозитах и накопительных счетах в разных банках деньги в общей сумме от 1 млн рублей.

Валютные депозиты под действие нового налога попадают полностью: с полученного по ним дохода налог взимается независимо от процентной ставки.

Как рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы подоходного налога проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

С вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока, есть нюанс. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, то под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021 году, так как для физлиц налоговым событием является фактическое получение дохода.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России в ближайшие три года повышения ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется.