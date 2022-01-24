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РБК: налог на вклады свыше миллиона рублей коснется россиян с депозитами от 700 тысяч

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Налог на доходы с депозитов россиян на вклады свыше миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой. Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год, сообщает 24 января РБК.

Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам
И каким образом их можно избежать

Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Банка России (ЦБ) на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Ставка ЦБ удвоилась, а вслед за ней выросли и процентные ставки по банковским депозитам.

По данным опрошенных РБК экспертов, обязанность уплатить налог по итогам 2021 года может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. Так, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложивший средства под 8 процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, то есть 45,5 рубля.

Счет на уплату налога граждане получат к осени, он придет в едином уведомлении с земельным, транспортным налогами и налогом на недвижимое имущество. Оплатить необходимо будет не позднее 1 декабря.

Заполнять декларации россиянам не потребуется, кредитные организации направят налоговикам соответствующую информацию самостоятельно. Сумма процентов, выплаченная вкладчику за год, будет вычислена искусственным интеллектом. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.

Ранее, 13 января, сообщалось, что налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей, вступивший в силу в России с 1 января 2022 года, коснется и срочных депозитов, и накопительных счетов. Согласно норме закона, с этого года НДФЛ в размере 13% будет взыматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей. Платеж будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог взимается не со всего тела вклада, а только с дохода — превышающих 1 млн рублей процентов, помноженных на размер базовой ставки ЦБ на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки ЦБ, вклад облагаться налогом не будет.

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