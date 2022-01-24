Экономист разъяснил нюансы выплаты налога на вклады от 700 тыс. рублей

По любым депозитам важен процентный доход за год, и если он превысил 42,5 тыс. рублей в течение 2021 года, то с суммы превышения уплачивается налог. Об этом рассказал «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в понедельник, 24 января.

«В 2022 году налог уплачивается при превышении 85 тыс. рублей процентного дохода», — сказал экономист.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется россиян с депозитами от 700 тыс. рублей. Вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший деньги под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Получается, ему придется заплатить 13%-ный налог с 350 рублей, то есть 45,5 рублей.

С 1 января этого года россияне должны уплачивать налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Налогом облагается не все тело вклада, а только доход — превышающие 1 млн рублей проценты, помноженные на размер ключевой ставки Центробанка на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже базовой ставки Банка России, вклад не будет облагаться налогом. Ставка на начало налогового периода, 1 января 2021 года, составила 4,25%. Получается, что процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогом, составляет 42,5 тыс. рублей. За все суммы больше этой придется платить налог 13%.

На начало следующего налогового периода — 1 января 2022 года — ключевая ставка ЦБ составляет 8,5%. Получается, если доход от депозита превысит 1 млн рублей, помноженный на 8,5%, то есть 85 тыс. рублей, то с части дохода, превышающей эту сумму, нужно будет отдать государству 13%.

Счет на уплату налога вкладчики получат к осени, он придет в едином уведомлении с земельным, транспортным налогами и налогом на недвижимость. Оплатить его надо не позднее 1 декабря.

Как сообщалось 13 января, налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей коснется и срочных депозитов, и накопительных счетов. Под налогообложение попадают рублевые счета, кроме тех, по которым ставка ниже 1%, и эскроу-счета, заявлял «Известиям» Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Кроме того, есть нюанс с вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021-м, так как для физических лиц налоговым событием является фактическое получение дохода.