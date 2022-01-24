Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве задержали телефонного «террориста»
Экономика
Курс евро поднялся выше 88 рублей
Политика
В Совфеде допустили подготовку США провокации на Украине
Общество
В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси
Мир
Сотрудники посольства Британии на Украине начали покидать страну
Авто
Российские банки в 2021 году выдали рекордное число автокредитов
Общество
Парковку в Петербурге разрешат оплачивать через «Парковки Москвы»
Мир
В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению
Мир
Захарова назвала феерическим фейком статью о просьбе КНР не нападать на Украину
Экономика
Зарубежные ретейлеры стали чаще уходить с российского рынка в 2021 году

Экономист разъяснил нюансы выплаты налога на вклады от 700 тыс. рублей

Экономист Домащенко разъяснил нюансы выплаты налога на вклады от 700 тыс. рублей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По любым депозитам важен процентный доход за год, и если он превысил 42,5 тыс. рублей в течение 2021 года, то с суммы превышения уплачивается налог. Об этом рассказал «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в понедельник, 24 января.

Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам
И каким образом их можно избежать

«В 2022 году налог уплачивается при превышении 85 тыс. рублей процентного дохода», — сказал экономист.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется россиян с депозитами от 700 тыс. рублей. Вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший деньги под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Получается, ему придется заплатить 13%-ный налог с 350 рублей, то есть 45,5 рублей.

С 1 января этого года россияне должны уплачивать налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Налогом облагается не все тело вклада, а только доход — превышающие 1 млн рублей проценты, помноженные на размер ключевой ставки Центробанка на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже базовой ставки Банка России, вклад не будет облагаться налогом. Ставка на начало налогового периода, 1 января 2021 года, составила 4,25%. Получается, что процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогом, составляет 42,5 тыс. рублей. За все суммы больше этой придется платить налог 13%.

На начало следующего налогового периода — 1 января 2022 года — ключевая ставка ЦБ составляет 8,5%. Получается, если доход от депозита превысит 1 млн рублей, помноженный на 8,5%, то есть 85 тыс. рублей, то с части дохода, превышающей эту сумму, нужно будет отдать государству 13%.

Счет на уплату налога вкладчики получат к осени, он придет в едином уведомлении с земельным, транспортным налогами и налогом на недвижимость. Оплатить его надо не позднее 1 декабря.

Как сообщалось 13 января, налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей коснется и срочных депозитов, и накопительных счетов. Под налогообложение попадают рублевые счета, кроме тех, по которым ставка ниже 1%, и эскроу-счета, заявлял «Известиям» Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Кроме того, есть нюанс с вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока. Если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались до 2021 года, под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021-м, так как для физических лиц налоговым событием является фактическое получение дохода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022